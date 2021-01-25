Запасы угля на складах украинских ТЭС по состоянию на 25 января составили 455 тысяч тонн. Это новый исторический минимум. Эта ситуация не способствует обеспечению энергетической безопасности Украины.

Об этом заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ в понедельник.

"К сожалению, склады угольных электростанций сработаны до уровня, который, наверное, есть самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тыс. тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тыс. тонн и газовой группы 291 тыс. тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", - сказал Зайченко.

По его данным, оставшиеся запасы угля ниже гарантированных на 522 тысяч тонн - на 51 тысячу тонн по антрациту и на 471 тысячу тонн - по газовому углю.

В то же время украинскую энергосистему в прошлую морозную неделю удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси. По данным "Укрэнерго", белорусский импорт в период с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки.

На данный момент дальнейшему наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси препятствует недостаточная пропускная способность между энергосистемами двух стран, которая составляет 900 МВт при текущей потребности Украине в импорте на уровне 1,5 ГВт.

"Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа или за счет отключения потребителей", - сказал Зайченко.

18 января с целью покрытия до 3 ГВт дефицита выработки электроэнергии в морозные дни были дополнительно включены шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1200 МВт.

По данным первого заместителя председателя Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Юрия Саквы, себестоимость производства электроэнергии на ТЭС при цене газа 7,8 грн/куб м (с НДС) составляет 2,5-2,7 грн/кВт-ч. По информации ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Украинской объединенной энергосистеме (ОЭС Украины) на 26 января средневзвешенная цена электроэнергии составила 1 657,96 грн/МВт-ч.

Директор АО "ДТЭК Днепроэнерго" Сергей Дегтяренко заявил, основной причиной возникновения дефицита угля на складах ТЭС является резкое увеличение доли тепловой генерации в измененном прогнозном энергобалансе, начиная с декабря 2020 года.

"Прогнозный энергобаланс несколько раз менялся по 2020 году. В целом он шел в сторону снижения выработки ТЭС, в то время, как по декабрю произошел резкий рост вверх, после того, как 18 ноября энергобаланс пересмотрели. Понятно, что резко изменить добычу угля быстро нереально и невозможно", сказал Дегтяренко на заседании НКРЭКУ в понедельник.

НКРЭКУ на сегодняшнем заседании приняла решение провести внеплановые невыездные проверки АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ОАО "Центрэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" по обеспечению ими необходимых резервов соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии.

Напомним, о критической ситуации с запасами угля "Укрэнерго" сообщал еще 19 января. Тогда на складах ТЭС находилось около 487,5 тыс. тонн.

Ранее мы писали, что в мае 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России в 2020 году. Запланированный ранее объем импорта уже был исчерпан. Однако в этом году украинским властям пришлось обратиться за помощью в поставках электроэнергии к Беларуси.