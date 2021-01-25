В понедельник, 25 января, в ходе торгов цены на нефть эталонных марок умеренно растут на фоне сообщений о начале переговоров о новых мерах поддержки экономики США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 по Киеву составляет $55,57 за баррель, что на $0,16 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,41 за баррель, что на $0,14 (0,27%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Белый дом в воскресенье начал переговоры с двухпартийной группой сенаторов по пакету стимулов объемом $1,9 трлн, сообщает Associated Press.

Тем временем Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+ в прошлом году, пишет Bloomberg. Страна будет добывать примерно 3,6 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев, заявил заместитель главы государственной компании SOMO Али Низар. Это минимальный уровень с начала 2015 года. В декабре Ирак добывал 3,85 млн б/с, свидетельствуют данные Bloomberg.

По итогам минувшей недели нефть Brent подорожала на 0,6%, мартовский контракт на нефть WTI снизился в цене на 0,3%, февральский контракт, срок которого истек в среду, подешевел на 0,2%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

В то же время рост числа заражений коронавирусом и более медленные, чем ожидалось, темпы вакцинации в США и Европе усиливают тревогу по поводу восстановления спроса на топливо, пишет Trading Economics.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в Китае, где в воскресенье было выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом по сравнению с 80 днем ранее.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 289 установок. Количество установок увеличивается уже девять недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 676 единиц.

Аналитики Saxo Bank сохраняют "для нефти долгосрочный прогноз на повышение, но в ближней перспективе растет риск коррекции порядка 10%". "Поэтому мы следим за графиком марки Brent: если он пробьет вниз восходящий тренд от ноябрьского минимума, то может откатиться к $49 за баррель", - сказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Ранее "Страна" писала о том, что нефть дорожает на фоне вступления Байдена на пост президента США.

Также мы сообщали, что цены на нефть начали падать в ожидании еженедельного доклада Минэнерго США.