По представлению Службы безопасности Украины двух российских артисток включили в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Это поп-звезда 1990-х Алена Апина, известная по песням "Электричка" и "Ксюша", а также бывшая участница поп-группы "Стрелки" Юлия Беретта (настоящая фамилия Глебова).

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информполитики (МКИП).

"В соответствии со статьей 15 закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 14 января 2021 в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной", - говорится на сайте ведомства.

Беретта угодила в список вместе с Апиной

Соответствующими приказами МКИП от 22 января российских певиц включили в упомянутый перечень, добавив, что процедура прошла автоматически, ведь согласно законодательству полномочиями включать или не включать в списки МКИП не наделено.

На каком основании звезд эстрады 1990-х вдруг признали угрозой нацбезопасности, не сообщается.

Как писала "Страна", в ноябре в перечень угроз попал продюсер, певец и автор многих хитов из России Максим Фадеев.

А немногим ранее, в сентябре, СБУ исключила рэпера Басту из списка лиц, угрожающих нацбезопасноости Украины.