В Киеве началось заседание парламентской фракции "Слуга народа", на котором будет обсуждаться, в частности, вопрос о голосовании за назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром энергетики.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Заседание проходит под охраной нескольких десятков сотрудников правоохранительных органов. Такие меры безопасности обусловлены тем, что мероприятие проходит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Вдоль дороги возле КВЦ "Парковый" затруднен проход, так как вся территория вокруг офиса "слуг" заставлено автомобилями.

Из вопросов, которые рассмотрят на фракции, два наиболее скандальных – голосование за назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики (голосов "слуг" для этого не хватает), а также ситуация с нардепом Александром Дубинским, который попал под американские санкции. Сам Дубинский хочет, чтоб фракция его поддержала в этой ситуации.

Но глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии "Стране" заявил, что фракция может принять и совсем другое решение – исключить Дубинского.

Замглавы фракции Евгения Кравчук вчера заявила "Стране", что не факт, что вообще какое-то решение по Дубинскому будет принято, но его позицию в любом случае заслушают и обсудят.

Напомним, ранее заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что в повестке дня заседания фракции "Слуга народа" пока не стоит вопрос об исключении Александра Дубинского, попавшего под американские санкции за "вмешательство в выборы".

Недавно "Страна" разбиралась, развалится ли пропрезидентская фракция из-за санкций США.