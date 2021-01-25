На сайте Белого дома опубликован указ президента США Джо Байдена, который снимает наложенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу в армии для трансгендеров.

Напомним, что с июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в армии после того, как бывший американский лидер Барак Обама отменил действовавший ранее запрет. Однако уже через год, в июле 2017 года, Трамп объявил о введении запрета трансгендерам служить в вооруженных силах. В частности, к военной службе, за некоторыми исключениями, не допускались лица, у которых диагностирована гендерная дисфория, проявляющаяся в том, что их физиологический пол не соответствует внутренним ощущениям. Лицам, у которых не была обнаружена гендерная дисфория, служить разрешалось, но только в своем биологическом поле.

Ранее "Страна" писала о том, что делами медицины в команде Байдена займется трансгендер.

Также мы сообщали, что в США впервые появится сенатор-трансгендер.