Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник направил Госдуме официальную рекомендацию принять закон, запрещающий публично заявлять о равной вине СССР и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Рекомендация Путина указана в перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству при российском президенте.

"...При участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)", - говорится в перечне.

Срок исполнения рекомендации определен 1 июля 2021 года, ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Летом "Страна" анализировала статью Путина, посвященную Второй мировой войне.

Мы также приводили прошлогоднее заявление главы Кремля о том, что Россия будет защищать историю Великой отечественной войны от искажений.