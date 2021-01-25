Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который отмечает в понедельник, 25 января, 43-й день рождения, поступают поздравления от ряда мировых лидеров с Китая, Кореи, Словакии, Киргизии, Казахстана, Египта и Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

С днем рождения Зеленского поздравил председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, который прислал украинскому лидеру письмо с наилучшими пожеланиям.

"С момента вспышки пандемии Covid-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов вместе с вами работать над дальнейшим стимулированием двусторонних отношений и над достижением новых результатов нашего сотрудничества", - говорится в письме китайского лидера.

Президент республики Корея Мун Чжэ Ин пожелал Зеленскому крепкого здоровья и счастья, о чем написал в своем Twitter.

Президент Словакии Зузана Чапутова, как и китайский лидер, поздравила президента Украины письмом.

"Рада, что в прошлом году нам удалось встретиться в дружественной и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию. Считаю это подтверждением не только замечательных отношений между нами, но и четким сигналом заинтересованности Словакии и Украины в углублении взаимного сотрудничества в сферах, которые являются полезными для граждан обеих наших стран.

Понимаю вашу твердую решимость закончить конфликт на Донбассе и продолжить процесс реформ и реализацию евроатлантических амбиций вашей страны. Потому хочу вас заверить, что в этих усилиях и в дальнейшем можете уверенно рассчитывать на поддержку Словакии и на мою лично", - написала она.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси также поздравил Зеленского. "Пользуясь возможностью, хочу выразить наилучшие пожелания радости, личного счастья, благополучия и успехов в ваших начинаниях и стремлении к процветанию, миру и стабильности вашей дружественной страны и людей", - написал он.

Лидер Киргизии Талант Мамытов в своем поздравлении пожелал украинскому президенту крепкого здоровья и успехов на государственной должности.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также прислал свои поздравления Зеленскому письмом.

"Ваша государственная деятельность, основанная на патриотизме и стремлении делать все от вас зависящее на благо родины, способствует росту благосостояния вашего народа, дальнейшему развитию Украины и укреплению ее позиции на международной арене", – говорится в поздравлении Назарбаева.

Поздравил Владимира Зеленского с днем рождения и посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

"Уважаемый господин Президент, уважаемый друг, позвольте поздравить от своего имени и от имени всех израильтян с днем рождения. Пусть Всевышний освещает ваш путь на благо всех граждан Украины и дарит вам здоровье и силы", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее Зеленский попросил тех, кто намерен его поздравить с днем рождения, в качестве подарка могут перечислять средства на криворожскую больницу.

Также мы писали, что в Киеве возле Офиса президента прошла акция протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Участники приурочили ее ко дню рождения Владимира Зеленского.