На заседании Совета Евросоюза 25 января представитель ни одной страны сообщества не предложил ввести санкции в отношении Российской Федерации из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

Как передает ТАСС, об этом сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания, состоявшегося в Брюсселе.

"Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято", - сказал дипломат, добавив при этом, что Совет ЕС "готов реагировать и принять соответствующие меры, если обстоятельства того потребуют".

По его словам, Евросоюз призывает власти России освободить Навального и всех задержанных во время несанкционированных акций протеста, которые прошли 23 января.

Как сообщала "Страна", в штабе Навального пообещали создать российский аналог Телеграм-канала "Нехта" и назвали новые даты акций протеста - 31 января.