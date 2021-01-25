Послы стран "Большой семерки" (G7) представили дорожную карту по реформам судебной власти и антикоррупционных органов в Украине.

Соответствующий документ опубликован на странице послов G7 в Украине в социальной сети Twitter.

Документ включает в себя перечень мер, которые следует ввести украинским властям в указанные периоды для "укрепления независимости, ответственности и добродетели судебной системы, и обеспечения восстановления полномочий антикоррупционных учреждений".

Судебная реформа

Конституционный Суд Украины (КСУ), декабрь 2020 - февраль 2021:

Временно и минимально увеличить кворум для принятия решений КСУ;





Отложить продолжающиеся процедуры отбора судей КСУ до введения новых правил отбора;





Безотлагательно ввести четкий и прозрачный процесс отбора на должности судей КСУ с обеспечением существенной роли представителей международных партнеров в проверке всех кандидатов;





Усилить дисциплинарную ответственность и этические требования к судьям КСУ;





Обязать судей КСУ оставаться беспристрастными при рассмотрении дел и проводить открытое голосование.

Высший совет правосудия (ВСП), декабрь 2020 - февраль 2021:

Срочно провести реформирование ВСП как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы;





Создать независимую комиссию по вопросам этики, которая имеет полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представление об увольнении членов ВСП в органы, принимающие окончательное решение;





Ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП, который обеспечит высокие стандарты требований к профессиональной этике и добропорядочности, с эффективным содержательным привлечением международных представителей в этот процесс. Комиссия по вопросам этики составит для ВСП список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добропорядочности, из которого органы, ответственные за отбор/назначение на должности, будут обязаны выбирать.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), декабрь 2020 - май 2021:

Обеспечить прозрачную перезагрузку ВККС с содержательным привлечением к этому процессу международных представителей и созданием независимой конкурсной комиссии с полномочиями устанавливать свои внутренние правила для конкурсного отбора членов ВККС;





Обеспечить независимость обновленной ВККС с полномочиями принимать регламент своей работы и внутренние инструкции;





После обеспечения добропорядочности членов ВСП и заполнения комиссией вакантных должностей судей в судах первой и апелляционной инстанций, ВККС следует интегрировать в ВСП с целью оптимизации структуры институтов судейского самоуправления.

Стратегия судебной реформы, декабрь 2020 - февраль 2021:

Путем консультаций с привлечением всех заинтересованных сторон разработать и принять комплексную стратегию судебной реформы, которая соответствует международным и европейским стандартам и Национальной антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы.

Отбор судей и квалификационное оценивания, декабрь 2020 - февраль 2021:

Установить четкие, публично доступные правила и процедуры для ВККС при осуществлении прозрачного отбора судей, с учетом их предыдущих заслуг и квалификационного оценивания;





Восстановить временно остановленные процессы отбора судей и оценки их квалификации.

Общественный совет добропорядочности (ОСД), декабрь 2020 - май 2021:

Усилить ОРД путем установления более строгих требований к ее членам, расширить полномочия ОРД в части проверки добродетели действующих судей и кандидатов на должность судьи в судах первой инстанции, а также полностью обеспечить ОРД государственным финансированием и другими ресурсами для поддержания ее работы.

Верховный суд, декабрь 2020 - декабрь 2021:

Объединить Верховный Суд Украины с Верховным Судом;





Пересмотреть действующую структуру Верховного Суда с целью объединения четырех отдельных кассационных судов и Большой палаты в единый Верховный Суд со специализированными палатами;





Создать дополнительные фильтры для ограничения юрисдикции Верховного Суда.

Дисциплинарная ответственность судей, декабрь 2020 - февраль 2021:

Укрепить подотчетность судей путем усиления требований к дисциплинарной ответственности судьи и принятия четких правил, стандартов и процедур расследования и рассмотрения жалоб на ненадлежащее поведение судей.

Административная юстиция, декабрь 2020 - май 2021

Пересмотреть порядок рассмотрения резонансных административных дел по искам против государственных органов власти в соответствии с обязательствами перед МВФ включая отнесением таких дел в юрисдикцию Верховного Суда или созданием нового специализированного административного суда, добор судей которого будет производиться путем проведения открытого конкурса по критериям профессиональной пригодности с эффективной участием международных экспертов.

Государственная судебная администрация (ГСА), декабрь 2020 - май 2021

Провести аудит и реорганизовать ГСА под тщательным контролем ВСП, чтобы обеспечить, что ГСА работает для удовлетворения потребностей судебной системы с соблюдением надлежащих требований касательно прозрачности, добропорядочности и профессионализма.

Антикоррупционная реформа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), декабрь 2020

С учетом последнего решения КСУ как можно быстрее создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной эффективной работы НАБУ.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), декабрь 2020 - январь 2021

Обеспечить, чтобы санкции за ложное декларирование или умышленное непредставление деклараций об имуществе были не мягче предыдущих, и отвечали по строгости тем, что были отменены;





Обеспечить включение восстановленных статей в перечень преступлений, связанных с коррупцией, чтобы суды не имели возможности освободить обвиняемого от ответственности за "действенное раскаяние" или по другим причинам;





Обеспечить применение санкций за ложное декларирование и умышленное непредставление деклараций в отношении бывших государственных служащих, а также тех, кто освобождается;





Обеспечить квалификацию ложного декларирования, а также умышленного непредставления декларации по активам, с санкцией в виде штрафа как уголовных преступлений, относящихся к подследственности НАБУ, которое уполномочено открывать производство в отношении должностных лиц высокого уровня в случае совершения ими этих правонарушений;





Обеспечить возможность применения лишения свободы за тяжелую форму ложного декларирования;





Обеспечить 24-часовую всеобщий доступ в Единый государственный реестр деклараций и восстановить доступ НАПК к публичным реестрам;





Принять изменения в Закон о предотвращении коррупции, включив в него процедуры проверки НАПК деклараций и мониторинга конфликта интересов и образа жизни судей, по согласованию с ВСП и КСУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - февраль 2021

Обеспечить прозрачный, независимый процесс отбора руководителя САП с учетом предыдущих заслуг и опыта кандидатов;





Способствовать принятию прозрачных процедур и методологии оценки во время конкурса на занятие должностей в САП;





Обеспечить гарантии соблюдения действующей формулы голосования в комиссии по отбору - 5 + 2;





Обеспечить получение комиссией по отбору и рабочей группой (РГ), созданной Генеральным прокурором, доступа в соответствующие реестры и базы данных.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) - январь 2021

Обеспечить независимость ВАКС путем предоставления ему необходимых ресурсов включая постоянным помещением в соответствии с обязательствами перед МВФ и обеспечения соответствующего уровня безопасности судьям и членам их семей.

Напомним, недавно Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи провели онлайн-встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. В разговоре еврочиновники заявили, что важно вернуть уголовную ответственность за недостоверные декларации.

Также мы писали, что группа депутатов Европейского парламента написали открытое письмо главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, в котором сообщили о существовании реальной угрозы безвизовому режиму с ЕС из-за ситуации с комиссией по выборам руководителя САП.