Служба внешней разведки Украины выпустила "Белую книгу" - информационный бюллетень ведомства об угрозах национальной безопасности в 2021 году.

Этой угрозой ожидаемо стала Россия, которая упоминается в документе 127 раз. А слово "Москва" - еще 29 раз.

Выпуском "Белой книги" в Украине решили скопировать практику ЦРУ, которое регулярно публикует подобные обзоры.

Впрочем, если отчеты ЦРУ претендуют на какие-то конкретные прогнозы, то доклад украинской разведки - это, с одной стороны, апология украинской власти, а с другой - отнесение абсолютно всех проблем, которые есть в стране, на счет козней Москвы.

"Страна" проанализировала документ, под которым подписался и президент Украины.

Вакцина и газ - главные руки Кремля

Вступительное слово написал Владимир Зеленский, который заявил, что разведчиков недооценивают, поскольку результаты их работы никому не видны. А они есть. Поэтому и решено издать такой бюллетень.

Он начинается с оценки геополитической ситуации вокруг Украины.

В один ряд с такими вещами как пандемия коронавируса и наступление блокчейн-технологий разведчики выделили "стремление России играть на противоречиях ведущих мировых игроков, не отказываясь от использования необработанных природных ресурсов как инструмента геополитики".

По данным СВР, таким образом они провоцируют кризисы в соседних странах. Видимо, намекая на "тарифный майдан", который сейчас разворачивается в Украине.

Еще один геополитический вывод - "Россия использует пандемию коронавируса для усиления влияния в регионах стратегического приоритета, манипулируя вопросами вакцинации". Из чего следует, что брать вакцину "Спутник" Украине нельзя.

В этом же отрывке Россию вместе с Китаем украинская разведка подозревает в попытке передела транспортных коммуникаций. При этом уточняется, что РФ на этом пути не преуспевает.

Однако звучат и тревожные нотки. Разведчики пишут, что Европейский союз не хочет укреплять коллективную безопасность и тяготеет к автономности своей политики. Что снизит внимание ЕС к Украине, а некоторые страны начнут либерализацию отношений с Россией.

Отдельную угрозу видят в западных соседях Украины. Эти страны - их не называют, но понятно, что речь о Венгрии с Польшей - будут усиливать свой военный потенциал.

"Это позволит некоторым из них вести более амбициозную региональную политику, в т. ч. стараться "диктовать свои условия Украине". При этом для них всегда актуальным будет оставаться вопросы защиты интересов их национальных меньшинств, проживающих на территории Украины", - пишет СВР.

Правда, после этого делается оговорка, что главным источником угроз для Европы является Россия, которая пытается вернуться в клуб глобальных игроков. В тексте далее идут длинные пассажи о том, как Москва пытается торпедировать европейскую безопасность - такое впечатление, эти абзацы списаны с аналогичных документов, издаваемых в США.

Впрочем, СВР не видит риска того, что Россия нападет на страны НАТО. Это, кстати, довольно крамольная мысль - учитывая, что власти Украины давно объявили себя "последним форпостом Европы" от российского вторжения (и Зеленский на одном из выездов за рубеж эту мысль повторил).

Повторимся - очень много места украинская разведка уделяет тому, как Россия будет подрывать Евросоюз. Видимо, надеясь, что это прочтут "беспечные" спецслужбы стран ЕС и спохватятся.

"У Путина проблемы со здоровьем"

Далее идет более конкретное рассмотрение угроз.

На первой позиции - снова Россия. СВР пишет, что цель Москвы - удержать Украину в сфере своего влияния. И эта цель не меняется, даже несмотря на приход к власти в США Джо Байдена, "деструктивные явления в экономике страны" и "возможную смену власти в России".

В этих словах разведчиков даже сквозит некое удивление - как можно не изменить стратегические цели с приходом Байдена? От одного вида которого Россия должна, судя по риторике украинской разведки, немедленно отказаться от всех своих планов.

Также интересный тезис о смене власти в России. Его СВР развивает подробнее. Власть должна поменяться в силу "очевидных проблем со здоровьем у Путина".

"На фоне все более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства, в России де-факто начался период трансфера власти", - считают внешние разведчики.

При этом они уверены, что в среднесрочной перспективе даже с уходом ВВП модель путинизма в России сохранится.

Эту часть доклада разведчики снабдили характерной фотографией. Видимо, как "доказательство" своему тезису о захвате Украины, который планируют в России.

Более конкретный порядок действий России по Украине демонстрируется на таблице. Там говорится, что Москва хочет затянуть Украину в "СССР 2.0". Есть также довольно забавный пункт - "недопущение опережающих РФ темпов экономического развития, качества и уровня жизни населения".

То есть, в экономических провалах Украины заранее обвиняется Россия.

Еще одна претензия к Москве - это попытка решить свои демографические проблемы за счет Украины. То есть стимуляция выезда украинцев. Однако в этой логике нужно и Евросоюз обвинять в том же - после получения безвиза миллионы украинцев уехали туда. И произошел самый масштабный отток населения с 90-х годов.

Среди тактических целей России (кстати, интересно, откуда их так подробно знает разведка?) обращает на себя внимание тема с особым статусом Донбасса. В документе говорится, что Москва хочет федерализировать Украину, чтобы с помощью "контролированного субъекта федерации" накладывать мораторий на движение Украины в НАТО.

То есть особый статус Донбассу давать не надо.

Далее идет намек, что нужно разбираться с оппозиционными партиями, которые призывают к дружбе с Москвой. "Получение пророссийскими силами в Украине контроля над законодательной и исполнительной ветвями власти", - значится еще одной целью России.

Также она, по мнению СВР, хочет не допустить участия США в урегулировании ситуации вокруг Украины. Это, видимо, отсылка к отказу стран Нормандской четверки расширять формат за счет американцев. При этом Москва, напомним, несколько лет вела переговоры то с Нуланд, то с Волкером по Донбассу.

И, наконец, целью России является "недопущение реинтеграции временно оккупированных территорий по украинским сценариям". Почему Москва должна вообще действовать по украинским сценариям - логически непонятно. Но видимо речь о том, что РФ добивается исполнения буквы Минских соглашений, которые подписал Порошенко.

Но ключевой угрозой со стороны России в разведке считают "реализацию сценария системной дестабилизации внутренней ситуации в Украине. По задумке Москвы, это должно заложить основы для реванша пророссийских сил, которые к тому времени уже будут иметь четко сложившуюся политическую вертикаль, способную взять под контроль законодательную и исполнительную ветви власти".

В общем, у Зеленского через два неполных года президентства пришли к выводу времен Порошенко - что нужно бороться с "кремлевским реваншем" в Украине.

Далее идет перечисление методов раскачки ситуации в Украине, которые, кажется, перекочевали без особой редактуры из трудов отдельных политологов, блогеров и прочих экспертов из лагеря "партии войны".

Чтобы свести воедино их воззрения на роль России в Украине, разведчиком быть не нужно. Тем более непонятно, почему внешняя разведка вообще посвящает столько внутренней украинской политике.

Причем метод исследования СВР избрала весьма интересный. Берутся реальные проблемы Украины и дальше в их существовании обвиняется Россия.

Так, например, именно Москва якобы провоцирует конфликты властей с венграми на Закарпатье, противостояние по линии "центр-регионы". Все это делается для достижения хаоса в стране, а затем - силовой операции России с целью сменить украинское руководство.

Кстати тезис, что в Украине идет экономический упадок из-за коррупции ведомство тоже считает "российским нарративом", который Москва использует, чтобы не пустить в Украину западные инвестиции.

Коварное импортозамещение

Есть и прогнозы. Среди шагов, которые Кремль предпримет в скором времени - это дискредитация "Крымской платформы" Зеленского, предупреждают в СВР. Вывод, конечно, весьма "неожиданный" - хотя и школьнику понятно, что Россия не стала бы приветствовать любую инициативу по возвращению Крыма Украине.

Также ожидается, что Москва в скором времени вбросит в информационное пространство Украины ряд вражеских нарративов. Среди них есть и те, которые, видимо, своей рукой вписали пиарщики Зеленского. Цитируем:

"якобы Президент и правящая партия "не оправдали надежд народа Украины" в части, касающейся прекращения войны на востоке Украины".





"якобы политика действующей украинской власти "отрезала все пути для политического возвращения Донбасса".

Также российским нарративом считается мысль, что война на Донбассе выгодна США, как элемент создания "дуги нестабильности" на ее границах.

Впрочем, Россия этой позиции не скрывает, она звучит практически официально. Поэтому некая эксклюзивная роль украинской разведки в установлении данного факта опять таки вызывает вопросы.

Кстати, забавно, что буквально через несколько абзацев СВР утвердительно пишет, что "турбулентность вокруг границ РФ актуализирует и внутренние вызовы для путинского режима".

Еще один политологический экскурс являет собой часть, где описывается, что Россия блокирует работу Минского и Нормандского форматов. Разведка в стиле телевизионной полемики "разоблачает" желание Кремля исполнить букву Минских соглашений и выставить себя не стороной конфликта, а посредником.

Интересно, что любые экономические действия России заранее объявляются враждебными Украине. Равно и как и действия ее "сателлитов" (так в документе) по Евразийскому союзу.

Один из ярких примеров - импортозамещение. По мнению СВР, Россия таким образом готовит "создание предпосылок для снижения рейтингов власти (украинской - Ред.), а также вытеснение украинских производителей по отдельным секторам российского рынка".

То есть, строя новые заводы, Путин хочет снизить рейтинг Зеленского. Жаль только разведка не рекомендует Зе сделать то же самое. Да еще и хочет, чтобы Россия не вытесняла украинские товары. То есть, разведчики считают, что нужно торговать со страной-агрессором.

Ниже, кстати, будет сказано, что сохранение российских ограничений на украинскую внешнюю торговлю к дальнейшему сокращению валютной выручки в нашей стране.

Похожих пассажей в документе встречается немало. Так, например, учения между странами ОДКБ объявляется "навязыванием стереотипов блокового мышления". Видимо, учения НАТО подобных аллюзий не рождают.

Еще один факт "нахальных действий России" (цитата), который шокировал украинскую разведку - это звонок пранкеров Вована и Лексуса президенту Польше Анджею Дуде. Где они от имени генсека ООН предложили полякам забрать себе Львов.

Далее мысль разведчиков снова петляет к сценариям внутренней дестабилизации Украины. Так, например, считается, что недовольство повышением коммунальных тарифов, раздувается Россией. А не украинским правительством, которое эти тарифы повышает.

"Артикулируются темы роста тарифов на коммунальные услуги, углубление политико-экономического кризиса, низкие темпы социально-экономического развития страны, коррупция, неудовлетворительные результаты реформ, преобладание бизнес-интересов над интересами народа", - говорится в докладе.

Все эти крамольные мысли, по версии разведчиков, распространяют тайно финансируемые Россией украинские СМИ. "За примерами в Украине далеко ходить не нужно, достаточно включить телевизор", - загадочно пишет Служба внешней разведки. Интересная стилистика для аналитического доклада.

Особенно коварно себя ведут финансируемые Россией анонимные телеграм-каналы, которые, как признает разведка, даже часто критикуют пророссийских политиков. Но СВР уже раскусила, что это лишь для отвода глаз.

Также Россия продвигает в Украине "русский мир". Как именно - изображено на очередной картинке:

В рубрике "Террористические угрозы" авторы пишут, что традиционные террористы и религиозные экстремисты не несут такой угрозы, как Россия. Поскольку, как уверены в СВР, Москва отравила Алексея Навального, а также Скрипалей.