В польском городе Вронки, расположенном на западе страны, 21-летний украинец в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем автомобиле забор местного кладбища. В результате были повреждены 9 надгробий.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Шамотулах (Великопольское воеводство).

По данным правоохранителей, украинец ехал на Volkswagen Passat и не справился с управлением, вследствие чего он протаранил забор кладбища, проехал дальше и повредил девять надгробий.

Полицейские установили, что гражданин Украины сел за руль в нетрезвом виде - в его крови выявили 1,2 промилле алкоголя.

"Автомобиль был арестован, подозреваемый в вождении в нетрезвом виде задержан. Дело расследуют сотрудники полицейского участка Вронки", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Польше гражданка Украины не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10-ти автомобилей.

Также "Страна" сообщала, что в Польше нашли мертвого украинца возле сгоревшего авто. Прокуратура страны по предварительной версии исключает участие третьих лиц в его смерти и подозревает несчастный случай.