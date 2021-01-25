В Карпатах в районе горы Пожижевская выпало до одного метра снега при том, что температура воздуха не превышает одного градуса мороза. Об этом говорится на странице "Снеголавинные ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook.

По данным синоптиков высота снежного покрова на Пожижевской составляет 34-98 см. Снег свежий и хорошо закреплен.

А вот на горе Плай мороз, 1,5 градусов мороза, но туманно и дует северный ветер - 8-10 м/с. Высота снежного покрова от 25 до 61 см.

А вот на горе Драгобрат - 70 см снега. Температура воздуха там не превышает одного градуса мороза, но началась метель.

В связи со снегопадами синоптики предупреждают о снеголавинной опасности (3 уровень) 25-26 января в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там настоятельно не рекомендуют выдвигаться в высокогорье.

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики назвали регионы Украины, которые завтра накроет снегопадом и дождями.

Также мы сообщали, что в Украине ожидается ухудшение погоды, синоптики предупредили о метелях и мокром снеге.