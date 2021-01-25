Европейский суд по правам человека 18 января принял на коммуникацию жалобу от гей-пары из Украины. Заявители предъявили государству претензии касательно отсутствия легального способа регистрации однополых браков.

Об этом в понедельник, 25 января, информирует пресс-служба правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир".

Организация в конце 2014 и начале 2015 года направила в ЕСПЧ жалобы от двух гей-пар относительно их дискриминации со стороны государства из-за отсутствия в Украине правовой формы признания однополого семейного партнерства.

"Рады сообщить, что на этой неделе одна из этих жалоб была коммуницирована – то есть, к истцам и Министерству юстиции Украины, как представителю государства, пришли письма из ЕСПЧ с предварительным запросом по этим жалобам: "Чувствовали ли заявители дискриминацию при осуществлении своих прав по Конвенции в нарушение статьи 14 Конвенции в совокупности со статьей 8 Конвенции о невозможности по украинскому законодательству заключить брак или другой тип гражданского союза, который бы признавал их отношения?", - говорится в заявлении.

После получения ответов от сторон суд начнет рассмотрение этого дела.

"Мы не можем предсказать окончательное решение суда, но в предыдущем аналогичном деле "Олиари и другие против Италии" ЕСПЧ признал нарушение государством прав человека, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, после чего итальянский парламент принял долгожданный закон о регистрируемом гражданском партнерстве для однополых пар", - говорится в заявлении центра.

Также в организации посоветовали властям "сделать все, чтобы наше государство как можно быстрее присоединилась к подавляющему большинству стран современной Европы, где уже признают однополые браки или партнерства".

Напомним, с момента введения в 2017 году равноправия относительно вступления в брак в Германии поженились 73 тысячи однополых пар. Это около 8% всех пар.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск поддерживает идею легализации браков для геев и лесбиянок. Он считает, что такие браки должен регулировать специальный закон о гражданских союзах.