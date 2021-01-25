Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев, эмигрировавший в Киев, сожалеет об отъезде оперной певицы Марии Максаковой в Россию и считает, что в Украину она уже не вернется.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

Отметим, что Илья Пономарев и Мария Максакова вместе со своим ныне покойным супругом Денисом Вороненковым (также экс-депутатом Госдумы, который был застрелен в Киеве в марте 2017 года) примерно в одно время эмигрировали из России в Украину.

По словам Пономарева, они с Марией Максаковой долгое время поддерживали отношения, особенно в активную фазу расследования убийства её мужа. Но последний год не общались.

Илья Пономарев считает, что приезд Максаковой в Москву будет иметь серьёзные последствия и этим воспользуется российская власть.

"Я оцениваю отъезд Марии Максаковой в Россию как крайне прискорбное событие. Но сказать, что сильно удивлён, не могу. Потому что Маша - человек крайне импульсивный. Она принимает поспешные решения, авантюрист по характеру. Могу только сожалеть. Это для неё самой большая ошибка. Таких людей, мечущихся из стороны в сторону, никто не любит. В следующий раз ей трудно будет рассчитывать на поддержку. Российская власть использует её в своих интересах, а потом её ждёт забвение. Уверен, что ей не удастся этого избежать. Она фактически пошла в заложники к Кремлю и он её использует по максимуму. Приехав в Украину, она была за Украину, а там её заставят многое другое сказать", - убеждён Пономарев.

Он считает этот инцидент серьёзным уроком для Украины, которая не смогла "использовать" Марию Максакову в своих интересах.

"Произошедшее с Максаковой - серьёзный урок для Украины. Мы никак не можем определиться: мы с умными или с красивыми. Хотим быть моноэтничной страной и отгородиться от остальных заборами, чтобы строить свое особое будущее, или страной динамичной, инновационной и привлекающей все лучшее от соседей. Чтобы процветали все нации, живущие в Украине. Я за второе. Считаю, что в отношении людей, которые как эмигранты приезжают в Украину, со стороны украинских властей есть серьёзная недоработка. В случае с Максаковой в страну приехала звезда, оперная певица мировой величины, и приехала с чётким сообщением всему миру, что в Украине ей лучше, чем в России. Как её в этом плане "использовали"? Отправили петь в региональных оперных театрах, даже не в Киевской опере. С музыкальной академией не сложились отношения. Её муж приехал также для борьбы с российскими товарищами с большими погонами. Использовали его? Про него заговорили, только тогда когда его убили", - говорит Илья Пономарев.

Он также сомневается, что Мария вернётся в Украину.

"По её собственной просьбе за ней присматривали разные силовые структуры Украины. И для всех них этот скачек из Киева в Стамбул, а оттуда в Москву был полным сюрпризом. То, что это не дружественные действия, это очевидно. Сомневаюсь в её возвращении в Украину. Думаю, она надолго задержится в России", - резюмировал Илья Пономарев.

Напомним, ранее в интервью "Стране" вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Максакова объяснила, зачем прилетела в Москву.

Также она рассказала, планирует ли вернуться в Украину.