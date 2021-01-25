Мэр нидерландского города Эйндховен Джон Йоритсма раскритиковал вчерашние массовые акции протеста против карантинных ограничений, участники которого устроили погромы и столкновения с правоохранителями. Он заявил, что может прибегнуть к помощи армии, чтобы не допустить эскалации ситуации в городе.

Об этом он заявил в комментарии журналистам.

"Вы видите, я очень зол. Нам совсем не нужно, чтобы такое происходило ни в городе, на в стране. Мы тут уже 11 месяцев боремся с кризисом, и тут возникают такие идиоты. Они, видите ли, пришли свои права отстаивать! За счет тех людей, которые больше всех пострадали, за счет тех магазинов, которые закрытые стоят. Они эти магазины в щепки разнесли. Такими темпами мы до гражданской войны докатимся. Необходимо армию вводить, иначе я не знаю, как эту проблему решать!" - заявил градоначальник.

С середины декабря прошлого года в стране был введен тотальный карантин, в рамках которого были закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.

Напомним, вчера в Эйндховене и Амстердаме прошли массовые митинги против ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни. Полиция применила против протестующих водометы и дубинки, в ответ в правоохранителей стреляли из фейерверков. Позже демонстранты начали поджигать машины и грабить магазины, у местного вокзала было приостановлено дорожное движение. В Амстердаме были задержаны 190 человек, в Эйндховене - не менее 55 человек.

Ранее мы писали, что подобная акция в Праге была менее разрушительной. Протестующие принесли к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабиша символический гроб, унитаз и зажженные свечи.