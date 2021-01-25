"Так мы до Гражданской войны докатимся". Мэр Эйндховена после антиковидных протестов зовёт на помощь армию
Мэр нидерландского города Эйндховен Джон Йоритсма раскритиковал вчерашние массовые акции протеста против карантинных ограничений, участники которого устроили погромы и столкновения с правоохранителями. Он заявил, что может прибегнуть к помощи армии, чтобы не допустить эскалации ситуации в городе.
Об этом он заявил в комментарии журналистам.
"Вы видите, я очень зол. Нам совсем не нужно, чтобы такое происходило ни в городе, на в стране. Мы тут уже 11 месяцев боремся с кризисом, и тут возникают такие идиоты. Они, видите ли, пришли свои права отстаивать! За счет тех людей, которые больше всех пострадали, за счет тех магазинов, которые закрытые стоят. Они эти магазины в щепки разнесли. Такими темпами мы до гражданской войны докатимся. Необходимо армию вводить, иначе я не знаю, как эту проблему решать!" - заявил градоначальник.
С середины декабря прошлого года в стране был введен тотальный карантин, в рамках которого были закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.
Напомним, вчера в Эйндховене и Амстердаме прошли массовые митинги против ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной болезни. Полиция применила против протестующих водометы и дубинки, в ответ в правоохранителей стреляли из фейерверков. Позже демонстранты начали поджигать машины и грабить магазины, у местного вокзала было приостановлено дорожное движение. В Амстердаме были задержаны 190 человек, в Эйндховене - не менее 55 человек.
Ранее мы писали, что подобная акция в Праге была менее разрушительной. Протестующие принесли к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабиша символический гроб, унитаз и зажженные свечи.