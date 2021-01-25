Во вторник, 26 января, в Украине ожидается пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя почти на всей территории страны кроме Черновецкой и Ивано-Франковской областей. На дорогах гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Волыни, в Ровенской и Житомирской областях синоптики обещают значительный мокрый снег. Также существенный дождь со снегом накроет Одесскую область. Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +5 градусов. Днем +​​3-8, а на юге до +10.

Также синоптики прогнозируют завтра значительный снегопад в Карпатах.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что ночью Украину накроет дождями и снегом, а по данным синоптика во вторник снова начнется похолодание.

Также мы сообщали, что циклон Ларс несет в Украину сильные осадки и мощные порывы ветра.