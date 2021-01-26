Что представляет из себя диета Тины Кароль. Коллаж
Что представляет из себя диета Тины Кароль. Коллаж "Страны"

Известная украинская певица Тина Кароль, которая вчера отметила 36 лет, старается удерживать свой вес на уровне 55-60 кг. В борьбе с лишним весом она руководствуется кето-диетой, которая практически исключает из рациона углеводы. 

Рассказываем, в чем плюсы и минусы низкоуглеводной диеты Тины Кароль.

Что такое кето-диета 

Кето-диета или кетогенная диета действует по принципу, когда жиры убивают жиры. То есть в результате углеводного голодания клеток, в организме развивается состояние, которое называется кетозом. Это значит, что организм начинает расщеплять жир для получения энергии. 

Кароль шутит, мол "клин клином" вышибает и рассказывает журналистам, что ест масло, сыр и сосиски с салом, но мало ест овощей и отказалась от углеводов. 

Диета Тины Кароль

Продукты кето-диеты

В список разрешенных продуктов входят все, где содержание углеводов меньше 5%:

  • оливковое и сливочное масло, сливки, творог, йогурт, козий сыр
  • баранина, телятина, говядина, сало
  • тунец, семга и индейка
  • яйца
  • сельдерей, базилик, эстрагон,
  • маслины, орехи, авокадо,
  • огурцы, томаты, темно-зеленые овощи
  • цветная и кочанная капуста, брокколи, цуккини
  • малина и ежевика (в небольших количествах)

Во время такой диеты нужно ежедневно выпивать 4 стакана чистой воды минимум. 

Касаемо порций, то на кетодиете калории не считают. Едят по 1-3 раза в сутки только тогда, когда испытывают голод - до сытости.

На фото - разрешенные для кето-диеты продукты 

Что нельзя есть на кетогенной диете

  • газированные напитки, соки, лимонад и спиртное;
  • макароны и мучные изделия (включая магазинную выпечку);
  • свеклу, картофель и кукурузу
  • сахар, шоколад и мед,
  • фрукты (груши, бананы, виноград, абрикосы, персики)
  • тыкву, дыню и арбуз
  • крупы и продукты, содержащие транс-жиры (маргарин, майонез, сливочное масло, рафинированое растительное масло, картофель фри, полуфабрикаты, крекеры, попкорн).

Отзывы про кето-диету

Кето-диета противопоказана кормящим и беременным, людям с заболеваниями сосудов или сердца, болезнью почек или печени, онкобольным, людям с диабетом и психиатрическими заболеваниями. Прежде, чем следовать звездным советам, нужно изучить, подходит ли тебе лично такая диета. 

Конечно, секрет стройности Тины Кароль - не только питание, но и регулярные спортивные нагрузки. Артистка занимается йогой и регулярно посещает тренировки. Она любит прыгать на скакалке и может делать это по 40 минут без остановки. По мнению певицы, такое упражнение способствует не только кардио, но отвечает за хорошее самочувствие и помогает развивать дыхание и выносливость. "Благодаря этим занятиям я могу дольше петь. И, поверьте мне, после такой тренировки любая нервозность проходит", - рассказала Кароль в комментарии изданию "КП в Украине".

Тина Кароль и ее кето-диета

Если вы не можете заниматься спортом, просто старайтесь не сидеть на одном месте и чаще ходить или выполнять утреннюю зарядку.  

Очень важен для кето-диеты здоровый сон. На кето также худела Ким Кардашьян, а вот Кортни придерживается его почти постоянно, высокожировой рацион любят ангелы Victoria’s Secrets и  миллионеры Кремниевой долины, которые благодарны кето-диете за ясность мысли и продуктивность.  

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