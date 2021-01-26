Известная украинская певица Тина Кароль, которая вчера отметила 36 лет, старается удерживать свой вес на уровне 55-60 кг. В борьбе с лишним весом она руководствуется кето-диетой, которая практически исключает из рациона углеводы.

Рассказываем, в чем плюсы и минусы низкоуглеводной диеты Тины Кароль.

Что такое кето-диета

Кето-диета или кетогенная диета действует по принципу, когда жиры убивают жиры. То есть в результате углеводного голодания клеток, в организме развивается состояние, которое называется кетозом. Это значит, что организм начинает расщеплять жир для получения энергии.

Кароль шутит, мол "клин клином" вышибает и рассказывает журналистам, что ест масло, сыр и сосиски с салом, но мало ест овощей и отказалась от углеводов.

Продукты кето-диеты

В список разрешенных продуктов входят все, где содержание углеводов меньше 5%:

оливковое и сливочное масло, сливки, творог, йогурт, козий сыр

баранина, телятина, говядина, сало

тунец, семга и индейка

яйца

сельдерей, базилик, эстрагон,

маслины, орехи, авокадо,

огурцы, томаты, темно-зеленые овощи

цветная и кочанная капуста, брокколи, цуккини

малина и ежевика (в небольших количествах)

Во время такой диеты нужно ежедневно выпивать 4 стакана чистой воды минимум.

Касаемо порций, то на кетодиете калории не считают. Едят по 1-3 раза в сутки только тогда, когда испытывают голод - до сытости.

На фото - разрешенные для кето-диеты продукты

Что нельзя есть на кетогенной диете:

газированные напитки, соки, лимонад и спиртное;

макароны и мучные изделия (включая магазинную выпечку);

свеклу, картофель и кукурузу

сахар, шоколад и мед,

фрукты (груши, бананы, виноград, абрикосы, персики)

тыкву, дыню и арбуз

крупы и продукты, содержащие транс-жиры (маргарин, майонез, сливочное масло, рафинированое растительное масло, картофель фри, полуфабрикаты, крекеры, попкорн).

Отзывы про кето-диету

Кето-диета противопоказана кормящим и беременным, людям с заболеваниями сосудов или сердца, болезнью почек или печени, онкобольным, людям с диабетом и психиатрическими заболеваниями. Прежде, чем следовать звездным советам, нужно изучить, подходит ли тебе лично такая диета.

Конечно, секрет стройности Тины Кароль - не только питание, но и регулярные спортивные нагрузки. Артистка занимается йогой и регулярно посещает тренировки. Она любит прыгать на скакалке и может делать это по 40 минут без остановки. По мнению певицы, такое упражнение способствует не только кардио, но отвечает за хорошее самочувствие и помогает развивать дыхание и выносливость. "Благодаря этим занятиям я могу дольше петь. И, поверьте мне, после такой тренировки любая нервозность проходит", - рассказала Кароль в комментарии изданию "КП в Украине".

Если вы не можете заниматься спортом, просто старайтесь не сидеть на одном месте и чаще ходить или выполнять утреннюю зарядку.

Очень важен для кето-диеты здоровый сон. На кето также худела Ким Кардашьян, а вот Кортни придерживается его почти постоянно, высокожировой рацион любят ангелы Victoria’s Secrets и миллионеры Кремниевой долины, которые благодарны кето-диете за ясность мысли и продуктивность.