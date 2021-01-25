В Черкассах 12-летний мальчик проглотил 25 магнитных шариков из конструктора, после чего его прооперировали. Ребенок рассказал, что во время игры с магнитами, хотел провести себе эндоскопию, поэтому и сделал такой необычный поступок.

Об этом сообщается в эфире программы "Сегодня. Новости" в понедельник, 25 января, видео обнародовано в YouTube.

В областной детской больнице сначала пытались протолкнуть магнитные шарики твердой пищей, затем - эндоскопом, однако это не помогло. Вскоре ребенка прооперировали, сейчас он чувствует себя хорошо.

После рентгенографии выяснилось, что одна часть магнита легла в складку желудка и сомкнулась с противоположной стороны с другой частью магнитов.

"Со слов парня, он хотел сделать себе так называемую эндоскопию (способ осмотра полостей человеческого тела при помощи эндоскопа - Ред.) Раскрыл рот, посмотрел, выпустил их (магниты, - Ред.). Они достигли ротовой полости и наступил акт глотания", - рассказал заведующий хирургическим отделением Анатолий Шкляр.

Ранее мы рассказывали о похожем случае, произошедшем во Львове. Тогда девочка проглотила 31 магнитный шарик из конструктора.

Также сообщали, как в городе под Брянском девочка проглотила батарейку. К сожалению, ее не удалось спасти.