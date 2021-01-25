Участники развернувшегося сегодня в Киеве тарифного майдана прибыли к госдаче Зеленского в Конча-Заспе. Немногочисленная группа (порядка 30 человек) пикетировала резидентцию главы государства и потребовала моратория на повышение тарифов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Протестующие бросили несколько платежек под забор дачной территории, которая оцеплена полицией. В громкоговоритель

Участники акции в громкоговоритель повторили те же требования, что и утром под Офисом президента - снижение цены на газ до 3 гривен за один кубометр, а за электричество до 1 гривны за киловатт.

"Зеленский обещал снижение тарифов, а мы получили повышение в два раза. Почему мы должны платить за транспортировку газа, мы же сами прокладывали эти трубы. Пусть лучше Облзагы заплатят нам за аренду земли, за то, что их трубы, как они говорят, лежат на нашей земле",- заявляют участники протеста.

На данный момент акция протеста под резиденцией Зеленского закончилась. Организаторы заявляют, что если президент их не услышит, то завтра участники протеста заблокируют проезд по трассе Киев - Харьков.

Напомним, тарифные майданы развернулись во многих регионах Украины. В Житомире участники тарифного протеста ворвались в здание горсовета.

Также мы сообщали, что СБУ обвинила в организации "тарифного Майдана" агента ФСБ "Джигурду".