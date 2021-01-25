В 2021 году на финансирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПK) было выделено 1,144 миллиарда гривен. Часть этих средств, а именно, 697 миллионов, направят на финансирование парламентских партий. Такая сумма стала самой большой за последние пять лет.

Соответствующие данные публикует движение "Чесно".

Почти половину средств получит партия "Слуга народа" - 345, 8 миллионов гривен, а меньше всех - "Батькивщина" (65,5 млн грн). Фактически партии могут получить и меньшие суммы денег, однако общая заложенная сумма стала самой большой за последние пять лет.

Согласно данным, на распределение средств между партиями влияют только активные избиратели. Фактически избиратель, идя на участок, решает не только за кого отдать голос, но и кому именно он будет передавать свою долю налогов в течение следующих пяти лет. Происходит это так: количество избирателей, участвовавших в последних выборах, умножают на одну сотую от размера минимальной заработной платы (по состоянию на январь будущего года, на который и выделяют деньги).

Какие партии и сколько получат денег в 2021 году:

"Слуга народа" - 345, 8 миллионов гривен;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 104,6 млн;

"Европейская солидарность" - 99,7 млн;

"Голос" - 81,5 млн;

"Батькивщина" - 65,5 млн.

Ранее мы рассказывали, что Верховная Рада приняла изменения в постановление "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины", которые позволяют каждому члену парламента выплатить своим помощникам и консультанта в декабре около 100 тыс. грн.

Также сообщали, что в 2021 году содержание одного народного депутата обойдется украинцам в более 344 тысячи гривен. В эту сумму не входит заработная нардепа и его помощников.