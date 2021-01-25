Президент Владимир Зеленский, которому сегодня исполняется 43 года, потребовал как можно быстрее представить подробную программу вакцинации против Covid-19 в Украине.

Об этом он заявил во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться уже с февраля. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады. Сейчас переговоры по закупке вакцины находятся на завершающей стадии.

Владимир Зеленский настаивает на подробном плане программы вакцинации по каждой области.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок", - добавил президент.

Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел Covid-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

По данным премьера Дениса Шмыгаля, на сегодня в Украине 235,7 тысяч активных больных коронавирусом и 18,6 тысяч занятых коек в медучреждениях. Всего в больницах для больных Covid-19 более 66,3 тысяч коек, из которых 55 тысяч обеспечены подачей кислорода.

"Те показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам", - заявил Шмыгаль и добавил, что эти изменения вступят в силу через семь дней после принятия.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, уменьшился процент положительных результатов тестов на Covid-19 среди всех протестированных людей: если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно опросу, китайской вакцине доверяет всего 6% украинцев.

Также мы сообщали, что в Израиле началась вакцинация страшеклассников, чтобы вернуть их в школы.