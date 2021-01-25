В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4619, который инициирует введение ответственности за вывод конденсата из кондиционеров в непредназначенные для этого места.

Автором инициативы стал народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Гривко.

Согласно документу, предлагается ввести ответственность за вывод конденсата от размещенных на фасадах домов (зданий, сооружений) кондиционеров в места, которые не являются специально приспособленными для этого местами.

Владельцев кондиционеров, должностных лиц предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от формы собственности, владеющих этой техникой и нарушающих норму о выводе конденсата предлагается штрафовать на 1 700 грн. За повторное в течение года совершение такого же нарушения будут наказывать штрафом 3 400 грн.

В примечании к Кодексу Украины об административных правонарушениях говорится, что специально приспособленными местами для вывода конденсата из кондиционеров являются:

ливневая канализация;





бытовая канализация (в случае вывода конденсата с разрывом струи через гидрозатвор);





резервуары, оборудованные и размещенные таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространения иным образом.

Если законопроект будет одобрен парламентом, он вступит в силу с 1 июня 2021 года.

На данный момент он находится на рассмотрении профильного комитета.

Напомним, сегодня группа депутатов от "Слуги народа" внесла в парламент обновленный проект закона о ликвидации штрафов за нарушение языкового законодательства.

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