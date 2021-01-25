Штаб Алексея Навального анонсировал новые митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера. Желающих призывают выходить на улицы всех городов России в воскресенье, 31 января.

Об этом в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

"31 января, 12:00. Все города России. За свободу для Навального. За свободу для всех. За справедливость", - написал Волков.

Также он пояснил, что митинги состоятся не в субботу, как это было на прошлой неделе, а в воскресенье - потому что 2 февраля у Алексея Навального будет суд, и ближе к этой дате требования протестующих "прозвучат мощнее". Кроме того, в Москве желающих приходить к зданию суда и 2 февраля.

"Куда идти? В тех городах, где есть штабы — предложим маршруты для того, чтобы свободные люди могли с достоинством пройти по своим городам. Где нет штабов — поможем скоординировать маршруты на месте. Рекомендуем выбирать длинные маршруты с завершением на главной площади города. А где в Москве? Самый сложный вопрос, наш ответ на него мы дадим немного позже", - написал Леонид Волков.

По его словам, опыт 23 января показал, "что свободные люди гораздо сильнее страха", а повод, по которому прошли митинги в прошлую субботу, никуда не делся - поэтому было решено провести новые акции в поддержку Навального.

Также Волков рассказал, что после 23 января поступали предложение о создании "российской Нехты" (Telegram-канал, широко освещавший протесты против Лукашенко в Беларуси и анонсирующий программы и маршруты акций). Поэтому штаб Навального будет создавать "российскую Нехту".

Напомним, 23 января в России прошли масштабные акции протеста за Навального, "Страна" подробно писала, как это было.

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