В последний осенний месяц 2020 года умерли 63 438 украинцев. Это рекордное количество смертей за последние три года.

Об этом гласят данные OpenDataBot.

Из 63 438 украинцев, которые умерли в ноябре 2020 года, 40 395скончались по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирусная инфекция оказалась на втором месте среди групп недугов, которые в этом месяце привели к смертям жителей страны.

Украинцы чаще всего умирали от таких болезней в ноябре 2020 года:

Сердечно-сосудистые заболевания - 40 395;

Covid-19 - 6184;

Онкология - 6171;

Болезни органов дыхания - 2735;

Внешние причины смерти (в том числе ДТП и несчастные случаи) - 2324;

болезни органов пищеварения - 2186;

Инфекционные и паразитарные болезни - 512.

Напомним, ранее мы рассказывали, от чего украинцы умирали в прошлом году.

Также сообщали, сколько тысяч украинцев погибли в ДТП за 2020 год.