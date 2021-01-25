В ноябре украинцы чаще всего умирали от сердечно-сосудистые заболеваний. Фото: commons.wikimedia.org

В последний осенний месяц 2020 года умерли 63 438 украинцев. Это рекордное количество смертей за последние три года.

Об этом гласят данные OpenDataBot.

Из 63 438 украинцев, которые умерли в ноябре 2020 года, 40 395скончались по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирусная инфекция оказалась на втором месте среди групп недугов, которые в этом месяце привели к смертям жителей страны.

Украинцы чаще всего умирали от таких болезней в ноябре 2020 года:

  • Сердечно-сосудистые заболевания - 40 395;
  • Covid-19 - 6184;
  • Онкология - 6171;
  • Болезни органов дыхания - 2735;
  • Внешние причины смерти (в том числе ДТП и несчастные случаи) - 2324;
  • болезни органов пищеварения - 2186;
  • Инфекционные и паразитарные болезни - 512.

В ноябре умерли рекордное количество украинцев. Инфографика: opendatabot.ua

Напомним, ранее мы рассказывали, от чего украинцы умирали в прошлом году.

Также сообщали, сколько тысяч украинцев погибли в ДТП за 2020 год.

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