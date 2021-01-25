В ноябре 2020 года умерли рекордное количество украинцев. Инфографика
В последний осенний месяц 2020 года умерли 63 438 украинцев. Это рекордное количество смертей за последние три года.
Об этом гласят данные OpenDataBot.
Из 63 438 украинцев, которые умерли в ноябре 2020 года, 40 395скончались по причине сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирусная инфекция оказалась на втором месте среди групп недугов, которые в этом месяце привели к смертям жителей страны.
Украинцы чаще всего умирали от таких болезней в ноябре 2020 года:
- Сердечно-сосудистые заболевания - 40 395;
- Covid-19 - 6184;
- Онкология - 6171;
- Болезни органов дыхания - 2735;
- Внешние причины смерти (в том числе ДТП и несчастные случаи) - 2324;
- болезни органов пищеварения - 2186;
- Инфекционные и паразитарные болезни - 512.
Напомним, ранее мы рассказывали, от чего украинцы умирали в прошлом году.
Также сообщали, сколько тысяч украинцев погибли в ДТП за 2020 год.