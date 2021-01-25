Сегодня, 25 января, в Москве был найден мертвым известный актер и стендап-комик Александр Шаляпин.

Шаляпин участвовал юмористическом шоу Stand Up на телеканале ТНТ. Снялся во второй части "Бумера", сериалах "Универ" и "Глухарь". Работал ведущим утреннего шоу на радио Maximum. Тело 41-летнего актера обнаружила его жена.

"Страна" рассказываем о творческом пути Шаляпина и что известно о его смерти.

Творческий путь Шаляпина

Александр Шаляпин - уроженец подмосковных Люберец. Он прославился благодаря участию в шоу Stand Up, где он выступал в одноименном жанре. Шутил он о быте, проблемах, разных жизненных ситуациях - своих или вымышленных.

Широко известен актер стал после съемок в фильме "Бумер-2". Затем получил предложение сняться в других популярных в России сериалах - "Глухарь" и "Универ".

Его фильмография насчитывает около 50 картин, среди которых также: "Женщины против мужчин", "Тяжелый песок", "Каникулы президента", "Временно недоступен", "Карпов" и другие. Последняя картина - "Замри! Отомри!" - вышла в 2019 году.



Александр Шаляпин во время съемок. Фото с сайта Кино-театр.ру

Александр Шаляпин параллельно съемкам работал ведущим утреннего шоу на радиостанции Maximum, а также гастролировал со стендап-номерами. На февраль у него были назначены очередные гастроли.

Причины смерти Шаляпина

Уже сейчас родные актера рассказывают, что последние 20 лет у него были проблемы с алкоголем. Особенно они проявились последние семь лет - после того, как он стал по-настоящему знаменитым.

В декабре 2019 года Шаляпин, будучи пьяным, получил травму головы. Неоднократно скорая приезжала к артисту домой - врачи спали от интоксикации. В апреле 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, в состоянии опьянения он сломал ребра.

Шаляпин знал о своей проблеме и лечился от алкогольной зависимости. Актер успешно проходил реабилитацию, однако вновь и вновь срывался. Так было и в этот раз.

Шаляпин вернулся домой после очередного лечения от алкоголизма в минувший четверг. Курс был длительным - около полугода. По словам близких, в последнее время актер находился депрессии. Отпечаток наложила и эпидемия ковида. "Просто в целом упадок, он считал, что все плохо и из-за коронавируса тоже", - рассказала СМИ его жена.

По словам женщины, в день его возвращения из клиники у них состоялся серьезный разговор, после чего она уехала на дачу. Провела на городом выходные и после возвращения домой обнаружила тело мужа, в квартире было много крови.

Экстренные службы констатировали смерть Александра Шаляпина. Рассматривается версия самоубийства - у него были перерезаны вены.