Еврокомиссия предложила тестировать на коронавирус всех путешественников. Фото: facebook.com

Еврокомиссия предложила ужесточить требования для туристов, въезжающих в Евросоюз и обновила критерии, которые государства ЕС должны учитывать при снятии карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Согласно предложению ЕК, в странах Евросоюза должны требовать от приезжающих перед посадкой в самолет отрицательный ПЦР-тест, который следует сделать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Граждане и резиденты ЕС, а также члены их семей должны иметь возможность пройти тест по прибытию.

Обязательное тестирование может сочетаться с требованием самоизоляции, карантина и отслеживание контактов, а также с дополнительным тестированием, которое необходимо в течение периода до 14 дней.

От требования предоставить отрицательный ПЦР-тест должны быть освобождены трансграничные работники и перевозчики - их могут попросить предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены по прибытию. Особый порядок правил должен быть предусмотрен также для экипажей самолетов.

Ранее "Страна" писала о том, что Швеция запретила въезд из Норвегии до Дня святого Валентина 14 февраля.

Также мы сообщали, что Франция начала требовать отрицательные тесты на коронавирус при въезде из других стран ЕС.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.