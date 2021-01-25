В Сети развернулась травля украинской поэтессы Евгении Бильченко за ее пост о русском языке.

Бильченко является преподавателем педуниверситета имени Драгоманова - она профессор кафедры культурологии и философской антропологии. 18 января она оставила в Facebook статус, в котором высказалась насчет вступления в силу нормы об украинизации сферы услуг.

Она заявила, что это меньшая из проблем для американской колонии, которой стала Украина.

"Этот закон - лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И стыдливые полумеры в оценках ситуации посредством попытки отстоять... хотя бы свою систему знаков - недостаточны: так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву", - написала Бильченко.

Также она заявила, что теперь из принципа будет говорить в магазинах по-русски:

"Я, наоборот, сейчас сознательно перехожу в сфере обслуживания на русский: я годами на автомате говорю на мове, я не задумываюсь, на чем я думаю именно сейчас, но тут больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ".

После этого в соцсетях ей начали писать оскорбления и угрозы. Также националисты запустили кампанию за увольнение Бильченко из вуза.

В частности, радикал Сергей Стерненко, который в последнее время активизировался на ниве онлайн-травли "неправильных" украинцев.

Он начал под каждым постом педуниверситета Драгоманова писать однотипную фразу: "Почему у вас работает Бильченко, которая пропагандирует русский мир и называет российско-украинскую войну гражданской?"

Его соратники тоже не отставали, комментируя все посты вуза фразами "Чей Крым?" и другими возмущениями. От ректора Виктора Андрущенко требовали уволить Бильченко или "ехать в Ростов".

К травле подключились "порохоботы", которые начали издеваться над внешностью Бильченко.

Сторонница Порошенко Людмила Крыжановская в комментариях у Уколова сообщила, что студенческий парламент уже направил официальное обращение с требованием уволить Бильченко. "Дело приближается к ее увольнению", - пишет она.

Правда, на страницах студпарламента об этом ничего не говорится.

После этого Евгения записала видеоролик, в котором напомнила, что Зеленский обещал не делить украинцев на правильных и неправильных. И сообщила, что ее предупредили об увольнении и лишении профессорского звания.

Сегодня преподавательница написала, что ректор пообещал ее не увольнять.

"Неуважаемые господа экстремисты, неонацисты и прочие хулиганские комментаторы! Только что беседовала с ректором НПУ Виктором Петровичем Андрущенко. Очевидно, что он находится под давлением. Но! Я получила от него заверение, что он несёт ответственность за свои слова и что он ЛИЧНО меня увольнять не собирается. Это запомните хорошенько, трижды выбейте у себя на подкорке и между всеми молекулярными составляющими мозга. По словам ректора, увольнять за политические взгляды из университета - не его практика.

Запомню.

Теперь остается выяснить: является ли Национальный педагогический университет имени М. Драгоманова очагом цивилизации или площадной кухней? Гарантом конституционного права или сервисным придатком С14, стерненок и прочих экстремистских уличных структур с антиправовыми призывами?".

Бильченко прошла путь от сторонницы Евромайдана и волонтера "Правого сектора" до критика постмайданной реальности и войны на Донбассе. Детальнее о ней - в материале "Страны" Поэт Евгения Бильченко: "Порохоботы постоянно пишут на меня доносы"