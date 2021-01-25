Группа депутатов от "Слуги народа" в понедельник, 25 января, внесла в парламент обновленный проект закона о ликвидации штрафов за нарушение языкового законодательства.

Под законопроектом о внесении изменений в 57 статью закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного подписались 37 нардепов.

Как пояснил "Стране" один из авторов документа народный депутат Максим Бужанский, проект дублирует идею предыдущего законопроекта, которым предлагалось упразднить положения о штрафах в законе о функционировании украинского языка как государственного, но новый документ прописан более четко, и не затрагивает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые еще не вступили в силу.

"Суть все та же - убрать штрафы", - рассказал депутат.

По его словам, он отзовет предыдущий законопроект в связи с тем, что комитет по гуманитарной политике рассмотрел его для включения в повестку дня и попросил внести изменения.

"Это нормальная процедура, рабочая, не затяжка времени", - объяснил депутат.

Напомним, в соответствии со ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 января 2021, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. В то же время штрафы для субъектов хозяйствования (от 5 100 до 6 800 грн) будут налагать только с 16 июля 2022 года, при условии, если нарушения языкового закона в течение года будут повторяться и иметь системный характер.

Также мы писали о том, что как в первый день украинизации сферы услуг языковой закон соблюдали в магазинах столицы.