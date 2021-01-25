Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в планы возглавляемого им ведомства входит возвращение страны к адаптивному карантину, в рамках которого регионы будут поделены на зоны ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 25 января.

"Пока мы живем в общих карантинных ограничениях. На протяжении этой недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину - когда в зависимости от эпидситуации в конкретном регионе мы можем вернуться к этим вещам. Но для того, чтобы вернуться, чтобы это было эффективно, нам надо проанализировать, как отличается ситуация от одного региона к другому", - заявил министр.

Видео: YouTube/ Кабмін

Напомним, в последний раз власти делили страну на зоны карантина 6 ноября. Уже 14 ноября в Украине на протяжении двух недель действовал карантин выходного дня. После его окончания власти ввели ограничения "оранжевой" зоны на всей территории государства, которые действуют и сейчас, после завершения январского локдауна.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро понедельника, 25 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 516 человек. По сравнению с предыдущим днем, число новых выявленных случаев заражения сократилось еще на 1 399 человек. Больше всего новых пациентов выявлено в Запорожской и Ивано-Франковской областях.