Государственное бюро расследований планирует провести обыск Конституционного суда по делу о давлении со стороны судей на бывшего главу КС Станислава Шевчука, которое привело к его отставке. Также ГБР намерено допросить как свидетелей некоторых судей КС.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Украинские новости" в понедельник, 25 января.

Расследование дела по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность государственного деятеля) ведет главное следственное управление ГБР.

Суть данного дела касается событий 14 мая 2019 года, когда с Шевчука решением судей КСУ автоматически лишили поста главы Конституционного суда.

"Досудебным расследованием установлено, что с января по май 2019 года трое судей Конституционного Суда, используя свое служебное положение, осуществляли незаконное влияние на бывшего председателя Конституционного Суда, путем совершения действий в нарушение требований действующего законодательства Украины, направленных на привлечение его к дисциплинарной ответственности, с целью воспрепятствовать исполнению им своих служебных обязанностей", - говорится в материалах суда.

По данному делу Офис генпрокурора допросил экс-главу КСУ в качестве потерпевшего. Однако, следствие намеренно провести еще ряд следственных действий.

В частности, в рамках следствия планируется:

провести временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении должностных лиц Конституционного Суда с целью выполнения ходатайства эксперта о предоставлении дополнительных материалов для проведения судебно-почерковедческой экспертизы;

получить заключение судебно-почерковедческой экспертизы, которая проводится экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз;

допросить в статусе свидетелей лиц, которым известны обстоятельства совершения указанного уголовного правонарушения; выполнить другие следственные (розыскные) действия и процессуальные действия, необходимость в проведении которых появится в ходе досудебного расследования;

с учетом собранных доказательств в уголовном производстве дать правовую квалификацию действиям лиц, причастных к совершению уголовных преступлений, решить вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности и тому подобное.

В связи с этим, 18 января Печерский районный суд продлил срок расследования по делу Шевчука до августа 2021 года.

Напомним, 14 мая 2019 года Шевчука голосами 12 судей лишили статуса судьи. Таким образом, он потерял статус главы КС. Шевчук уже заявил, что считает свое отстранение незаконным.

В заключении комиссии суда было сказано, что одним из нарушений, которое инкриминируют Шевчуку - это его интервью "Стране".

Нарушение заключается в том, что Шевчук якобы политизировал работу КС, дав интервью нашему изданию, в котором заявил, что руководитель Конституционного Суда принимает присягу новоизбранного президента в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих этому. "Я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", - заявлял Шевчук. Речь шла о бывшем президенте Петре Порошенко.