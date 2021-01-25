На фото президента Владимира Зеленского, которое он сегодня ранее выложил из спортзала в свой день рождения, пользователи сети заметили гантели российского производства.

Так, на кадре из тренажерного зала президента видны черные гантели российского производителя бренда Foreman.

"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", - написал утром Владимир Зеленский в подписи к селфи.

Как указывается на сайте изготовителя, FOREMAN — российский производитель качественного и надежного оборудования и аксессуаров для современных фитнес-клубов, спортивных залов учебных заведений, гостиниц и офисов.

Ранее "Страна" сообщала, что 21 января Украина подтвердила, что не будет закупать российскую вакцину.

Также напомним, что Зеленский в свой день рождения придет на заседание фракции "слуг".