Зеленский сделал праздничное селфи на фоне гантелей российского производства
На фото президента Владимира Зеленского, которое он сегодня ранее выложил из спортзала в свой день рождения, пользователи сети заметили гантели российского производства.
Так, на кадре из тренажерного зала президента видны черные гантели российского производителя бренда Foreman.
"7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе", - написал утром Владимир Зеленский в подписи к селфи.
Как указывается на сайте изготовителя, FOREMAN — российский производитель качественного и надежного оборудования и аксессуаров для современных фитнес-клубов, спортивных залов учебных заведений, гостиниц и офисов.
Ранее "Страна" сообщала, что 21 января Украина подтвердила, что не будет закупать российскую вакцину.
Также напомним, что Зеленский в свой день рождения придет на заседание фракции "слуг".