Организаторы тарифного протеста, который в день рождения Владимира Зеленского, 25 января, проходит под Офисом президента, заявляют, что они инициируют создание координационных советов во всех областях Украины, для организации протестов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы создаем тарифные сотни, в эти сотни могут вступить все, кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида",- заявили организаторы протеста.

Напомним, сегодня, 25 января, по всей стране продолжились тарифные протесты, участники которых требуют снизить цены на коммуналку. В Киеве митингующие собрались у Офиса президента, потом демонстранты поедут к его даче.

Кроме того, сообщалось, что в Житомире участники тарифного протеста ворвались в здание горсовета.

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