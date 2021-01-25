Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие 23 января несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По его словам, выражать свою точку зрения необходимо лишь "в тех рамках, которые предусмотрены законом".

Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

"Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в своей истории государство не раз сталкивалось с событиями, "когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения".

Президент РФ также считает, что активное вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции недопустимо.

"Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних", - сказал Путин, добавив, что "террористы так поступают", когда "впереди себя гонят женщин и детей".

Также глава государства заявил, что ответственные политики не должны прибегать к незаконным акциям для достижения своих целей.

"Никто не должен прибегать к ним (незаконным акциям), стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае, ответственная. (...) Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона", - сказал он, выразив надежду, что удастся "таким образом двигаться дальше".

Кроме того, Путин привел в пример беспорядки в США 6 января, когда сторонники бывшего президента Дональда Трампа захватили Капитолий, напомнив, что задержанным там грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 23 января, после того, как Навальный был арестован на 30 суток, по всей России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера. В ходе несанкционированных митингов были задержаны более трех тысяч человек.

Новые акции протеста запланированы на следующие выходные.