Правительство Польши отменило правило десятидневной самоизоляции, действующее в стране с конца 2020 года, для людей, которые возвращаются из-за границы. Для того, чтобы не соблюдать карантин, въезжающие в страну должны предоставить отрицательный тест на Covid-19.

Об этом говорится в правительственном документе.

С конца прошлого года было в Польше для людей, пересекающих границу на общественном транспорте (в том числе поездом или самолетом), был введен 10-дневный карантин. с 23 января правительство отменило это требование. Однако это правило действует при соблюдении одного условия.

Согласно новому правилу, все граждане, въезжающие на территорию страны, могут не отбывать обязательный карантин при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус, сделанного в течение 48 часов перед пересечением границы. Это означает, что тест необходимо проводить за рубежом.

Напомним, Польша и еще две страны стали самыми популярными направлениями у украинцев в 2020 году.

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