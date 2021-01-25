Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня отмечает день рождения, будет присутствовать на заседании парламентской фракции "Слуга народа" в понедельник, 25 января, вечером.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Да, президент будет на фракции", - сообщили во фракции.

По словам собеседника агентства, заседание фракции начнется в 18;00 и, как обычно, будет проходить в КВЦ "Парковый".

Напомним, заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что в повестке дня заседания фракции "Слуга народа" пока не стоит вопрос об исключении Александра Дубинского. В то же время запланировано рассмотрение вопроса о голосовании за назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром энергетики.

Также мы сообщали, что в день рождения Зеленского тарифный майдан собирается на его госдачу.