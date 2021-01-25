В декабре 2020 года только около 40% украинцев были готовы вакцинироваться от коронавируса, при этом 51% жителей страны не готовы делать прививку платно. Китаю, с которым Киев уже заключил контракт на поставку вакцины, как стране-производителю препарата доверяют лишь 6,1% украинцев, это даже меньше, чем Украине (6,8%).

Об этом свидетельствуют результата опроса, проведенного Харьковским институтом социальных исследований.

Социологи 13-23 декабря опросили 1 500 респондентов в населенных пунктах разной величины, которые презентовали 5 макрорегионов Украины (Восток, Запад, Юг, Север, Центр).

Оказалось, что 86% украинцев считают эпидемию - "реальной угрозой". И хотя значительное количество опрошенных (53,9%) согласны с тем, что массовая вакцинация поможет преодолеть эпидемию коронавируса, только 39,4% готовы вакцинироваться. Количество тех, кто отказывается это делать, больше - оно составляет 47,3%.

При этом 51% опрошенных не готов платить за вакцинацию вообще, еще 5,1% - скорее откажутся, а 10,4% согласятся только на символическую оплату.

Другими важными факторами, влияющими на готовность прививаться является то, что вакцины слишком новые - нет данных ни об опыте вакцинации, ни рекомендаций врачей.

"Ключевые опасения людей понятны и достаточно четко очерчены: это опасение побочных эффектов, того,

что вакцина была сделана слишком быстро, и того, что условия хранения не будут соблюдены. Лишь 16,5% опасаются, что вакцина - это средство для обогащения, а каждый десятый респондент - что за прививкой скрыта чипизация", - сообщили в ХИСИ.

Лидерами доверия среди стран, которые производят вакцины, для украинцев являются США, Бельгия и Великобритания, это полностью соответствует данным о сертификации наиболее известных вакцин от Covid-19 в мире - Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

По данным социологов, 18,1% опрошенных вообще не доверяют никаким производителям вакцин, а 7,6% - не знают о

вакцине. России как стране-производителю вакцин доверяют 12,2% опрошенных, что значительно меньше, чем показатели западных стран, но почти вдвое больше, чем уровень доверия к Китаю или Украине.

Напомним, социологические исследования показали, что украинцы стали намного меньше бояться заболеть Covid-19.

Также мы писали о том, что больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.