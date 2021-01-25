В понедельник, 25 января, по всей Украине продолжились тарифные протесты. Акции проходят в Херсоне, в Полтавской, Харьковской и Одесской областях.

В Житомире проходит сразу два митинга. Протестующие прорвались в зал горсовета. В Лубнах протестующие перекрыли трасса Киев-Харьков. В Одессе митингующие пришли к стенам ОГА.

В Киеве акцию проводят прямо под Офисом президента.

Следим за ситуацией в нашем онлайне. Материал обновляется.

15:30 Верховная Рада завтра заслушает отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о ситуации с тарифами.

14:55 Акция протеста под ОП закончилась, сейчас участники митинга рассаживаются по своим автомобилям для автопробега к государственной даче Зеленского, где ему передадут подарок - платежки, собранные со всей Украины.

14:31 Митинг против новых тарифов прошел в Ужгороде. К протестующим вышел глава облсовета Алексей Петров. Он предложил протестующим оформить свои претензии в письменном виде.

Фото: mukachevo.net

14:29 В Житомире участники "Тарифного майдана" в горсовете требовали снижения цен на газ и электричество.

14:23 Организаторы протеста заявляют, что они инициируют создание координационных советов во всех областях Украины, для координации протестов.

"Мы создаём тарифные сотни, в эти сотни могут вступить все кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида",- заявляют организаторы.

14:10 В Киеве участники протеста требуют снизить цену на газ до 3 грн за один кубометр, а за электричество до 1 грн за киловатт.

"Нужно национализировать Облгазы и энергетические сети, чтобы ими распоряжался народ Украины, а не олигархи. Андрей Коболев получает многомиллионные премии, а Украинцы скоро начнут получать многомиллионные платежки",- заявляют участники протеста.

13:50 В Житомире участники акции протеста против повышения тарифов на коммуналку ворвались в здание городского совета. В митинге принимают участие около ста человек.

13:46 Возле Офиса президента началась акция протеста против тарифов на газ и электроэнергию. Акция приурочена к дню рождения президента Владимира Зеленского.

Сейчас Участники акции собрались перед входом на территорию ОП из за того, что на входе сотрудники полиции проводят досмотр личных вещей.

Организаторы решили не заходить на территорию ОП чтобы не тратить время на проверку.

На акцию протеста вышло около 100 человек. Протестующие держат в своих руках плакаты с требование прекратить тарифный геноцид.

Затем участники акции устроят автопробег к государственной даче Зеленского, где ему передадут подарок - платежки, собранные со всей Украины.

Организаторы протеста заявляют, что в течение неделе в разных регионах нашей страны пройдут заседания местных советов.

Активисты призывают граждан их пикетировать с требованием осудить повышение тарифов на коммунальные услуги.

13:20 По информации источника "Страны" организаторами "тарифного майдана" возле Офиса президента выступили ряд общественных и политических организаций. В том числе националисты.

13:13 В Лубнах перекрыли трассу.

13:00 В Киеве полиция вывела в центр нацгвардейцев и кинологов в ожидании акций протеста