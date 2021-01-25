Президент России Владимир Путин прокомментировал фильм оппозиционера Алексея Навального о "дворце Путина".

Во время общения на онлайн-встрече с президентом РФ, студент задал Путину вопрос о дворце в Геленджике.

Путин ответил, что фильм не смотрел.

"Ничего из того, что указано в фильме Навального, мне не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал президент России.

По его словам, все скомпоновали и запустили в интернет, "чтобы промыть мозги гражданам".

"И там тоже след должен остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде… вместо всего это что? Ну, разместили мою фотографию или моё плавание в стиле "баттерфляй" — я так корявенько, но иногда люблю так поплавать — в каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях, это просто компиляция, это монтаж," — сказал президент РФ.

"Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки! Ну хоть чего попридумывали бы там ещё", — добавил он.

Напомним, около недели назад появился фильм Навального о якобы дворце Путина. В фильме рассказывается, что официальная площадь дворца - 17 691 кв.м, а площадь участка под дворцовым комплексом - 68 гектаров. Но реальная площадь больше примерно в сто раз. На территории есть свой порт, охрана, церковь. Работает пропускной режим с собственным пограничным пунктом и бесполетная зона.

В Кремле ранее неоднократно отрицали, что Путин имеет какое-то отношение к этому зданию.