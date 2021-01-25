Люди держат в руках плакаты с требование прекратить тарифный геноцид. Фото: Страна

В Киеве возле Офиса президента началась акция протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Участники приурочили ее ко дню рождения президента Владимира Зеленского. На акцию протеста вышло около 100 человек. Люди держат в руках плакаты с требование прекратить тарифный геноцид.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Сейчас участники акции собрались перед входом на территорию ОП из-за того, что на входе сотрудники полиции проводят досмотр личных вещей. Организаторы решили не заходить на территорию ОП чтобы не тратить время на проверку.

Участники протеста требуют снизить цену на газ до 3 гривен за один кубометр, а за электричество до 1 гривны за киловатт.

"Нужно национализировать облгазы и энергетические сети, чтобы ими распоряжался народ Украины, а не олигархи. Андрей Коболев получает многомиллионные премии, а украинцы скоро начнут получать многомиллионные платежки",- заявляют участники протеста.

Также в планах участников акции устроить автопробег к государственной даче Зеленского, где ему передадут подарок - платежки, собранные со всей Украины.

Организаторы протеста заявляют, что на этой неделе в разных регионах нашей страны пройдут заседания местных советов. Активисты призывают граждан их пикетировать с требованием осудить повышение тарифов на коммунальные услуги.

Тарифный майдан собрался под Офисом президентаТарифный майдан собрался под Офисом президентаТарифный майдан собрался под Офисом президента

Тарифный майдан собрался под Офисом президента

Тарифный майдан собрался под Офисом президентаРанее "Страна" писала о том, что в Житомире участники тарифного протеста ворвались в здание горсовета.

Также мы сообщали, что по всей Украине продолжились тарифные протесты, демонстранты перекрывают дороги.

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