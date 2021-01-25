В Киеве возле Офиса президента началась акция протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Участники приурочили ее ко дню рождения президента Владимира Зеленского. На акцию протеста вышло около 100 человек. Люди держат в руках плакаты с требование прекратить тарифный геноцид.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

Сейчас участники акции собрались перед входом на территорию ОП из-за того, что на входе сотрудники полиции проводят досмотр личных вещей. Организаторы решили не заходить на территорию ОП чтобы не тратить время на проверку.

Участники протеста требуют снизить цену на газ до 3 гривен за один кубометр, а за электричество до 1 гривны за киловатт.

"Нужно национализировать облгазы и энергетические сети, чтобы ими распоряжался народ Украины, а не олигархи. Андрей Коболев получает многомиллионные премии, а украинцы скоро начнут получать многомиллионные платежки",- заявляют участники протеста.

Также в планах участников акции устроить автопробег к государственной даче Зеленского, где ему передадут подарок - платежки, собранные со всей Украины.

Организаторы протеста заявляют, что на этой неделе в разных регионах нашей страны пройдут заседания местных советов. Активисты призывают граждан их пикетировать с требованием осудить повышение тарифов на коммунальные услуги.

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомире участники тарифного протеста ворвались в здание горсовета.

Также мы сообщали, что по всей Украине продолжились тарифные протесты, демонстранты перекрывают дороги.