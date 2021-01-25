Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, уехала в Россию не навсегда – она планирует вскоре вернуться в Украину.

Об этом Максакова сообщила в комментарии "Стране".

Она уточнила, что прилетела в Москву ненадолго – для прохождения экспертизы по делу о скандальной квартире, которую сама Максакова связывает с убийством ее мужа.

Как известно, у Вороненкова был конфликт из-за размена квартир с россиянином Денисом Панаитовым - бывшим работником Следственного комитета РФ.

"Мне судом назначена экспертиза, я не могу на нее не явиться. Неявка означает ее непрохождение. Экспертиза касается той самой квартиры, которой мошенническим путем завладел Панаитов. С тех пор уже сколько лет идут суды, и я связываю убийство Дениса с этой квартирой. Я считаю, что это и был мотив. Для меня это принципиальный вопрос. Это не только имущество, за которое я, понятное дело, бьюсь – оно большое, дорогое. Это был свадебный подарок Дениса. Но поскольку у меня есть ощущение, что эта квартира и стала причиной всего, что случилось, что отступать невозможно", – рассказала "Стране" Максакова.

По мнению версия с квартирой не была исследована, но исключать ее нельзя.

"Считаю, что эта тема вообще исследована не была. Эту версию нельзя исключить. Этот человек заманил Дениса в Украину – Панаитов был инициатором нашего переезда. Он дал нам ключи от своей квартиры в Киеве, чтобы закрыть наши первоначальные бытовые проблемы. Хотя брал с нас за это очень дорогую аренду, тем самым понуждая нас, чтобы мы отдали ему что-то взамен. Денис ему предлагал другие варианты расчета – он не соглашался, пока не получил от нас согласие на то, что мы перепишем на него нашу квартиру в Москве. Он делал вид, что он наш друг, помогает нам, а сам заманивал в ловушку", – рассказала "Стране" Максакова.

Она отметила, что не знает, когда именно состоится экспертиза – дату и время должен назначить суд в ближайшее время.

"Экспертизу же назначает суд – когда назначит, тогда и назначит. Я сейчас сижу и жду – мне должны прислать число. Меня больше тревожит, что Панаитов знает, что я приехала. Медийность меня защищает от возможных его планов. Кто знает, на что он еще способен?" – сказала Максакова.

И добавила, что приехала исключительно на экспертизу. И после нее вернется в Украину.

"Я приехала с обратным билетом", - сообщила Мария Максакова.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как вдова Вороненкова развалила версию о роли ФСБ в его убийстве и вернулась в Москву.

Также мы сообщали, что в 2018 году Максакова заявляла, что получает угрозы из России.