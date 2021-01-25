Президент Владимир Зеленский попросил тех, кто намерен его поздравить с днем рождения, в качестве подарка могут перечислять средства на криворожскую больницу.

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

"Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", - сказал Разумков, отвечая на вопрос журналиста, правда ли что именинник попросил тех, кто хочет его поздравить, перечислить деньги на криворожскую больницу.

Правда, какой именно больнице в Кривом Роге перечислять деньги, никто не уточнял.

Данную информацию подтвердили "Стране" и в "Слуге народа":

"Для желающих что-то подарить, предложили помочь инфекционной больнице в Кривом Роге, и дали расчетный счёт. Это по желанию, а не в обязательном порядке. Все нардепы скидываются по желанию. Кто сколько хочет сбросить на счёт больницы", - сообщил источник во фракции.

Напомним, сегодня у президента Украины 43-й день рождения.

В этот день под окнами его Офиса протестующие готовят "Тарифный Майдан".