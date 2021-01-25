В Украине возникает один скандал за другим - то на почве языка, то на фоне предпочтений посетить Россию в качестве туриста, то за банальные видео-коллаборации. За это националисты уже захейтили не одного блогера в соцсети.

"Страна" решила узнать у обычных о том, назвали бы они "зрадой" желание посетить Россию и какие бы посетили российские города.

Мнения киевлян разделились. Одни уходили от ответа, заявляя о "стране-агрессоре", куда аморально ездить, пока в Украине идет война.

Большинство же опрошенных украинцев не считают желание посетить РФ предательством национальных интересов. Они признаются, что в России живут родные и друзья, поэтому они привыкли отделять политику от туризма и с удовольствием бы посетили Санкт-Петербург или Ханты-Мансийск, Нижний Новогород, Москву, Красноярский край и Ростов-на-Дону, Псков, озеро Байкал и даже плато Путорана.

Приводим текстовый пересказ опроса Антонины Белоглазовой. Видео - в конце этого материала.

В России - такие же люди, как мы

Один из киевлян признался, что желание посетить Россию не считает "зрадой", потому что там есть такие же люди, как мы, и они также имеют право на общение с нами.

"У меня было время, когда я объездил пол-России, поэтому съездить в Россию желания нет", - говорит он.

Другая киевлянка посчитала вопрос журналиста о желании посетить Россию сложным из-за "сложной политической ситуации в стране". Она говорит, что не поехала бы в Россию, потому что у нее нет такого желания и страна ей не интересна.

"Эта страна-агрессор. В общем-то негативная ситуация и эмоции тоже. Поэтому нет. Но я могу сказать только за себя. Мне в Украине хорошо", - говорит девушка, улыбаясь.

В России могут быть родственники

Еще аргумент того, почему желание посетить Россию не является "зрадой", приводит нам молодой парень:

"У каждого могут быть там родственники. Или их искушает архитектура. У каждого есть внутренний человечек, который хочет увидеть мир. Если стоять за пророссийские позиции - тогда это, возможно, уже можно назвать "зрадой", а если как турист, то не вижу в этом ничего плохого".

Он признается, что хотел бы посетить Санкт-Петербург, а остальные места для него несущественны. "У меня нет дикого желания посетить Россию, я бы лучше поехал в Европу или выбрал скандинавские страны", - добавил парень.

Украина - от Карпат до Сахалина

В опросе также приняли участия те, кто считает Россию частью региона Украины. "Наша земля - от Карпат до Сахалина", - забросил идею, созвучную той, которая звучит на маршах националистов, еще один наш собеседник.

Он признался, что в России нет туристического сезона и там нечего делать, пока там "поп великий". Разве только в Ханты-Мансийске покататься на лыжах, посетить Питер или побывать в Нижнем Новгороде.

"Туризм задыхается, потому что его обкладывают налогами, ему не дают развиваться из-за коронавируса, и все - он там задыхается. "

Еще одна девушка говорит, что в России могут жить родственники, поэтому желание посетить родных - не предательство. Впрочем, других причин посетить эту страну она не нашла.

Есть и те киевляне, которые даже туристические поездки в Россию воспринимают негативно.

"Это "зрада", потому что это наш враг. Все равно с Россией сложно. Поэтому лучше не ехать туда даже в качестве туриста. Навряд ли мы найдем с ней общий язык. Мы только сможем найти с ней общий язык тогда, когда будем ей полностью подчинены", - говорит житель столицы.

Другие собеседники "Страны" признавались, что главное в вопросе о том, является ли "зрадой" желание посетить РФ с туристической целью - умение разделять понятия.

На вопрос о том, куда бы хотели поехать и что посмотреть, женщина ответила, что ей все интересно.

"Если не брать во внимание теперешнюю ситуацию, когда поехать в Россию нельзя, то вообще я езжу туда преподавать. У меня там очень много друзей и я разделяю понятия. Не считаю изменой мою встречу с друзьями и преподавание моего мастерства кому-то", - добавила киевлянка.

Молодежь интересуется Россией в туристических целях. "Туда можно съездить, чтобы посмотреть на памятки архитектуры, потому что в Санкт-Петербурге красивая архитектура, много исторических мест. Считаю, что туризм не должен быть связан с политикой. Хотела бы еще побывать в Москве и на озере Байкал", - отметила девушка.

Некоторые люди на бегу отвечали, что считают желание посетить Россию предательством, потому что "Украина воюет, а Россия - страна-агрессор", мол какие могут быть объяснения.

Впрочем, после таких ответов нам тут же встречались совершенно противоположные, когда визит в Россию - это семейная традиция, родом из детства. И забыть или отменить ее никак нельзя.

"Во-первых, у меня там родственники очень близкие. Во-вторых, я с самого детства привык, что мы туда с родителями ездили гулять, отдыхать. Еще когда был Советский Союз. Ни разу не был в Санкт-Петербурге. Я считаю, там много интересного. Я думаю, каждый человек должен хоть раз в жизни там побывать и увидеть [этот город]. Обидно, больно и страшно за такую ситуацию в стране, но туризм, я считаю, не зависит ни от чего. Люди должны путешествовать, открывать для себя что-то новое", - сказал нам мужчина.

Люблю Россию

Юная девушка смело заявила "Стране" о том, что любит Россию и визит в эту страну изменой не считает.

И приводит перечень стран, где хотела бы побывать: "Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярский край, Ростов-на-Дону. У меня там есть друзья. Почему нет?"

Не была уверена, как ответить на вопрос "Страны", еще одна наша собеседница. "Не знаю, разве это зрада? Не знаю", - рассуждала она. Затем проанализировав все "за" и "против" ответила, что уже не хочет ехать в Россию, потому что везде побывала.

"Мне кажется, они очень плохо к нам относятся. Не все, конечно. И у нас есть хорошие люди, и там есть. Но это их отношение. Одно слово от них "хохол", и уже не хочется их уважать. Мне кажется, себя они ставят выше нас. А мы это вроде как рабы. Поэтому мы на них обиделись", - признается киевлянка.

"Каждый для себя это определяет. Я лично не поехал бы туда, хоть у меня есть родственники там. И до 2000 года был там много раз (в Карелии и Санкт-Петербурге). Сейчас есть множество стран и территорий, куда бы я съездил с большим интересом, чем в страну-агрессор", - сказал нам мужчина.

Он добавляет, что если кто-то из родных захочет поехать в РФ, это будет его выбор.

"Человек может быть геем, лесбиянкой, туристом, кем угодно, это их выбор. За это я не могу осуждать, но и одобрять это не буду", - говорит он о своей позиции.

Еще одна женщина назвала "зрадой" посещение РФ в качестве туриста. А вот, если там живут родные, то по ее мнению, это не считается предательством.

"Если человек просто хочет посмотреть архитектуру, пусть он ее посмотрит в следующий раз. Через "н" лет", - предлагает женщина.

Ее знакомая не согласна. "А я бы поехала. В Санкт-Петербург, например. И я люблю Крым. Только теперь непонятно, куда это я поеду. За границу или...", - говорит она.

Подруги признаются, что принципиально не посещают аннексированный полуостров. Считают такие визиты в Крым неправильными, пока все не устаканится и с Россией не будут другие отношения.

Традиционно после одной точки зрения встречаем обратно противоположную о том, что посещение РФ "зрадой" вообще не является.

"Это глупости. Хоть сейчас пусть кто хочет туда едет. У нас свободная страна. Теоретически. Практически - нет, наверное. Если бы я поехал в Россию, то есть много исторических центров. Псков, в Ленинград бы с удовольствием, в Эрмитаже бы побывал, там есть, что посмотреть, как и у нас", - уверен киевлянин.

"У меня, например, в России живут самые любимые люди. И я знаю как украинский язык, так и русский. И ее учила в Советском Союзе и никто не запрещал. И это все просто блеф. Хотела бы посетить Ленинград, Москву видела. Ну, многие города. И их также приглашаю сюда", - признается киевлянка.

"На плато Путорана (это в Сибири - Ред.) хотел бы сгонять. Там тоже прикольное местечко. Ну, я в походы иногда хожу", - говорит юноша.

"Сложный вопрос. Я бы туда не поехал. Во-первых, из патриотических соображений... Принципиально, дело не в туризме. Мне страшно. Там все что угодно могут с тобой сделать", - уверен еще один встречный.

Мы едем не к Путину в гости

"Думать так, что если у нас с какой-то страной плохие отношения, то туда нельзя ездить, считаю преувеличением. Нашей стране это никак не поможет, если мы никуда не будем ездить. Конечно, в наше время лучше поехать в другую страну, но если есть какие-то обстоятельства, то почему бы не поехать в Россию. Мы едем не к Путину в гости. Там много хороших людей, которые любят Украину", - говорит киевлянин.

"Я служил в советской армии в России. У меня много сослуживцев, с которыми прошли по горячим точкам. Россия для меня всегда была и есть... То же самое, разницы нет, это идеология и политика. Я к России отношусь нормально. Я поеду туда, меня приглашают туда. В Екатеринбурге, Барнауле, Новокузнецке, Москве, Санкт-Петербурге товарищи приглашают. Хочу сына повезти показать Россию. Там тоже люди живут так же, как мы. У каждого свой взгляд и своя правда, так же?", - говорит мужчина.

"Ты же едешь как турист посмотреть на достопримечательности. Все же у нас есть много общего. И вообще не хочется считать, что мы враждующая нация. Чтобы были друзьями и чтобы это побыстрее закончилось", - поделилась со "Страной" молодая пара.

Полностью опрос Антонины Белоглазовой размещен на YouTube-канале.