В понедельник, 25 января, в Житомире участники акции протеста против повышения тарифов на коммуналку ворвались в здание городского совета.

В митинге принимают участие около ста человек. После 12:00 протестующие вышли на улицу Большую Бердичевскую и перекрыли дорогу возле городского совета, сообщает Житомир.info.

После этого протестующие ворвались в помещение городского совета, где сейчас находится мэр Сергей Сухомлин. При этом уточняется, что это участники двух разных масштабных митингов.

"Одни требуют от местной власти и мэра Сергея Сухомлина повлиять на снижение тарифов, другие выступают против строительства высотки экс-нардепом Борисом Розенблатом на улице Героев-десантников", - сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, 15 января в Житомире участники акции протеста "Стоп тарифный геноцид" ворвались в здание областного совета и общались с местными депутатами.

Также мы писали о том, что в день рождения Зеленского, 25 января, под окнами его Офиса готовят "Тарифный Майдан".