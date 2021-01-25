В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации. Во время открытия в понедельник зимней сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России. 27 января этот вопрос вынесут на голосование.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8", – заявила Мезенцева.

Свое требование она аргументировала тем, что Россия "продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ".

После ее заявления, по правилам процедуры, вопрос поставили на голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 Регламента организации.

Всего за оспаривание полномочий проголосовали 38 участников заседания, против выступил 61. Еще 51 парламентарий воздержался от голосования. В голосовании участвовали как присутствующие в зале заседаний, так и те, кто участвует в зимней сессии удаленно из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений. Всего, согласно правилам организации, поддержать такую инициативу должны представители не менее пяти национальных делегаций.

Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.

"Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу без дебатов", - сказал ведущий заседание ПАСЕ, передает ТАСС.

Ранее "Страна" писала о том, что ПАСЕ не признал результаты выборов в Беларуси и создал следственный орган.

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