По всей Украине продолжились тарифные протесты, демонстранты перекрывают дороги. Фото
Так называемые тарифные протесты в регионах Украины продолжились и сегодня, 25 января.
Об этом информируют сразу несколько Телеграм-каналов, в том числе "Протесты" и "PavlovskyNews".
Сообщается, что протестные акции проходят в Херсоне, Житомире, в Полтавской, Харьковской и Одесской областях.
"Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта", - говорится в сообщении.
В Житомире проходит сразу два митинга. Протестующие прорвались в зал горсовета.
"Там вообще люди зашли в админздания. И у них "комбо" - кроме тарифов еще и так и не посаженный Розенблат беспределит со своей застройкой", - пишет Klymenko Time.
В Лубнах протестующие перекрыли трасса Киев-Харьков.
В Одессе митингующие пришли к стенам ОГА.
Сейчас начинается акция в Киеве - прямо под Офисом президента.
Сообщается, что организаторами запланирована акция в Киеве под Офисом президента в столице, которая закончится автопробегом к госдаче президента.
Ранее "Страна" информировала, что СБУ обвинила в организации "тарифного Майдана" агента ФСБ "Джигурду".