Так называемые тарифные протесты в регионах Украины продолжились и сегодня, 25 января.

Об этом информируют сразу несколько Телеграм-каналов, в том числе "Протесты" и "PavlovskyNews".

Сообщается, что протестные акции проходят в Херсоне, Житомире, в Полтавской, Харьковской и Одесской областях.

"Херсон протестует против грабительских тарифов на коммунальные услуги. В ходе акции активисты двигались по пешеходному переходу на трассе Херсон-Одесса, что приостановило движение транспорта", - говорится в сообщении.

В Житомире проходит сразу два митинга. Протестующие прорвались в зал горсовета.

"Там вообще люди зашли в админздания. И у них "комбо" - кроме тарифов еще и так и не посаженный Розенблат беспределит со своей застройкой", - пишет Klymenko Time.

В Лубнах протестующие перекрыли трасса Киев-Харьков.

В Одессе митингующие пришли к стенам ОГА.

Сейчас начинается акция в Киеве - прямо под Офисом президента.

Сообщается, что организаторами запланирована акция в Киеве под Офисом президента в столице, которая закончится автопробегом к госдаче президента.

Ранее "Страна" информировала, что СБУ обвинила в организации "тарифного Майдана" агента ФСБ "Джигурду".