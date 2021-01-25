Во вторник, 26 января, в Украине немного похолодает. А ближайшей ночью в большинстве регионов страны ожидаются дожди и снег.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, Украину всю ближайшую неделю ожидает влажная погода. Сейчас температура плюсовая, но вскоре столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

"После сегодняшнего тепла во вторник начнет понемногу холодать. В течение дня 26 января ожидается 0...+3 градуса, в западных областях от -2 до +2 градусов. Теплее будет оставаться погода на востоке и юге Украины, плюс Днепропетровщина, однако в Одесской области завтра также уже станет свежее", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, ближайшей ночью из-за циклона дожди и снег охватят большинство областей Украины. 26 января днем ​​циклон сдвинется на север, и поэтому осадки останутся только в северной части страны. Также дождь и мокрый снег затронут полосу от Одесской через Черкасскую, Днепропетровскую и до Харьковской области. Ветер в Украине с юго-восточного сменится на юго-западный, будет порывистым, до сильного.

"В Киеве ближайшей ночью дожди, потом дождь будет переходить в мокрый снег - погода на любителя. На дорогах ситуация усложнится - осторожно! Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся, ветер останется порывистым, похолодает до дневных +3 градусов. В дальнейшем снижение температуры воздуха будет продолжаться. Страшных морозов не будет, ожидаются небольшие, максимум умеренные", - сообщила Наталья Диденко.

Напомним, в Киев через несколько дней после 20-градусных морозов пришло рекордное тепло.

Также мы писали о том, что рабочая неделя в Украине началась дождливой, но теплой погодой.