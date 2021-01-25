Несмотря на завершение в Украине локдауна, с 25 января 2021 года, ограничения по прежнему распространяются на посещение храмов и богослужений.

Об этом сообщается в телеграм-канале Украинской православной церкви.

Во время религиозных мероприятий в закрытых помещениях число посетителей ограничено одним человеком на 5 кв. метров, а на открытом воздухе сохраняется необходимость соблюдения дистанции в 1,5 метра.

При этом по-прежнему обязательным условием является обеспечение и проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий в помещениях.

Ранее "Страна" писала о том, что что изменится в Украине в первый понедельник после завершения локдауна.

Также мы сообщали, что в первый день после локдауна Киев замер в пробках.