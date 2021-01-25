Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой в ноябре 2020 года исполнилось 60 лет, снова сменила имидж. Нардеп пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической.

Тимошенко, которая последние годы появлялась на публике в очках, на этот раз пришла без них. Также изменилась прическа нардепа. У нее отросли волосы. Их она уложила волнистыми локонами, заколов на затылке. Новая прическа Тимошенко с довольно высоким начесом, а локоны сзади заплетены в витиеватый узор.

Юлия Тимошенко в Раде в новом образе. Фото: "Страна"

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Новая прическа Тимошенко. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov

Напомним, Юлия Тимошенко в последнее время довольно часто меняет свой стиль. В прошлый раз прическу она обновила в ноябре прошлого года. Тогда же, вероятно, нардеп сделала пластику лица.

"Страна" также подробно описывала, как менялась прическа Тимошенко с 90-х и по наше время. Например, самый яркий и узнаваемый ее лук - со светлой косой вокруг головы - стилисты придумали ей в 2001 году, а до этого у нее были темные волосы.