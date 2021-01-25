С 25 января в связи с тем, что в Украине закончился локдаун и начал снова действовать адаптивный карантин, большинство детских садов и школ снова работают в обычном режиме. В некоторых учебных заведениях используют смешанную и дистанционную формы.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

В каких областях ученики вернулись за парты (очное обучение)

По словам Шкарлета, к полноценной учебее вернутся школьники в Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.

Также от 91 до 99% школ вернулись к такому формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской и Николаевской областях. При этом в городе Николаев, Херсонской, Винницкой и Харьковской областях будут учиться очно только ученики 1- 4, 9 и 11 классов, остальные - по смешанной форме.

А от 70% до 58% школ работают очно и в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

Где учатся смешанно или дистанционно

В Полтавской области преобладает смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме.

При этом в Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения.

Также Шкарлет рассказал, что заведения профессионально-технического, передвысшего и высшего образования можно посещать группами не более 20 человек с 25 января.

"Обращаю внимание, что запрещено посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным Covid-19 находится более 50% соискателей образования и персонала. Также все учебные заведения должны работать с соблюдением противоэпидемических мер", - напомнил министр образования.

Ранее мы писали, что киевские школы готовы перейти к смешанной системе обучения после локдауна.

Также "Страна" подробно сообщала, как будут учиться украинские студенты и школьники после окончания жесткого карантина.