Кассационный административный суд удовлетворил ходатайство представителя Верховной Рады и закрыл дело о переименовании Кировограда в Кропивницкий.

Заседание суда, судебный процесс которого проходил с 16 августа 2016 года, закончилось.

В данном деле было 16 истцов, одним из которых являлся народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Ларин, бывший губернатор Кировоградской области.

В суде народные депутаты от оппозиции пытались оспорить законность переименования - поскольку мнения самих горожан никто не спрашивал. В свою очередь представитель Верховной Рады пытался закрыть производство.

Сторона защиты (представитель парламента) подала ходатайство про закрытие дела, а сторона истцов подала встречное ходатайство про рассмотрение дела по сути.

В конечном итоге суд удовлетворил ходатайство представителя Рады и закрыл данное дело.

"Сегодня большинство граждан нашей страны получили ответ, что доступа к суду у них в этом государстве нет. Если даже мы не смогли оспорить абсолютно незаконное решение, принятое с нарушением регламента Верховной рады. Суд принял решение основываясь на том, что в данном деле нет публично правового спора и это дело не является подсудным для административной юрисдикции. Мы несколько лет рассматривали данное дело, уже перешли к рассмотрению по сути и оказывается, что данное дело находиться не в той юрисдикции, это полный абсурд.



Когда открывается какое-либо дело, суд обязан исследовать подсудность конкретного дела. Якобы Кассационный административный суд не должен был открывать данное производство, но он его открыл. Мы уже перешли к стадии изучения доказательств. Оснований для такого решения нет. Ходатайство ВР обосновано тем, что Верховная рада выносила свое постановление касательно переименования Кировограда исключительно как законодательная ветвь власти, а не управленческая. А административные суды у нас якобы рассматривают исключительно управленские споры, которые касаться властных управленческих полномочий.



Кассационный административный суд не уполномочен толковать полномочия ВР, таким решением он вышел за границы своих полномочий. Конечно, данное решение мы будем оспаривать в Большой палате Верховного суда", – заявил "Стране" Сергей Ларин.

Напомним, что решение о переименовании было принято парламентом еще в 2016 году.